由於強烈北極氣團降臨美國，飆漲的不只有國際原油價格，一些罕見嚴寒的地區電價也狂漲，南方的德克薩斯州周一(15日)電價飆漲逾百倍，還有近400萬戶斷電，ERCOT(德州電力可靠委員會)表示，最糟狀況下可能要到當地時間周三才能解除危機。

美國中部有超過400萬戶停電，德州就有約380萬戶，不過也有營運範圍跨及14州的電力業者已啟動輪流停電、限電，以免激增的需求讓系統崩潰。德州以往幾乎全州冬季均溫在攝氏10度以上，最極端低溫也不過零下4度，但周一卻出現零下17度紀錄，所有暖爐燃料幾乎都被搶購一空，各種電暖設備開啟也讓電力需求瞬間暴增。

平時德州電價每兆瓦(TW)不到100美元，但ERCOT即時數據顯示，周一每兆瓦曾破1.1萬美元。ERCOT表示，極端嚴寒讓許多發電機組跳脫電網或者停止運作，擾亂電力供應，在周日(14日)晚間ERCOT就曾試圖用限電來應對創冬季紀錄的69150兆瓦用電量，過去最高紀錄出現在2018年1月，還不曾超過66000兆瓦。ERCOT報告顯示，限電規模總計約10500兆瓦。

多家煉油廠也因為嚴寒關閉，導致原油價格在疫情爆發後首度飆破每桶60美元。白宮也宣布中部各州進入緊急狀態，並對德州等受災嚴重地區啟動聯邦援助。NWS(美國國家氣象局)預測，德州各地周三會短暫回暖到接近零度，但周四晚間又會降溫。

(中時新聞網)