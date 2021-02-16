【愛傳媒特約記者陳冠宇報導】今年過年受到疫情影響，很多人無法出國旅遊，只能在國內觀光，如果想要搭飛機旅遊，可以考慮離島的金門、澎湖與馬祖。筆名巴宰客的撰稿者日前到金門旅遊，看到了這個物品，忍不住感嘆在台灣真好，並且拍下這張照片。

巴宰客把自己拍的照片分享給朋友看，要大家猜猜這是什麼。一位友人回答說這張照片可能是「魚腸」，但是也有人認為這麼規律的線條，應該是機械製造，猜想可能是「槍管」。

巴宰客說照片攝於金門縣金沙鎮獅山砲陣地的震東坑道，猜測魚腸太誇張，說槍管倒是有點接近，這其實是砲管的砲膛線，而且用的是大名鼎鼎的8英吋榴砲 （直徑達20.32公分）。

巴宰客解釋說，一來砲膛才夠大，一般手機才能伸進去拍；二來砲膛線才會如此凹凸分明，如果是槍管槍膛的來福線，須要細看才能看出來。8吋榴砲之所以大名鼎鼎，因為這是「823炮戰」的主力，當時靠著這款美國即時支援的巨砲，才可以壓制中共解放軍的猛烈火力。

M115的8吋榴彈砲是由美國陸軍設計，於1942年開始生產，這是我國金門駐軍於1958年「823砲戰」獲得美國軍援的秘密武器，在當年一戰成名。「823砲戰」初期，中共解放軍的火力非常強大，身在戰場的國軍國防部長俞大維立刻請先總統命令中華民國駐聯合國軍事代表「速洽獲取8吋炮」，獲得美軍提供的秘密武器之後，迅速有效回擊。

8吋榴彈砲威力強大，射程超過16公里，一砲即可炸毀一整座的壘球場，國軍目前若干外島陣地仍在使用。8吋榴彈砲使用的集束子母砲彈，先前存放在桃園市龍潭的直坑尾彈藥庫，約有600多噸，但因集束炸彈的威力太大，早在2010年多國就簽定了《國際禁用集束炸彈公約》，所以存放在桃園的集束子母砲彈先前已經列入廢彈處理。

看到巨砲的台灣旅客，深深震撼於當年「823砲戰」的慘烈以及位於前線金門鄉親的犧牲，同時也讚嘆在台灣真好，不必承受砲戰帶來的無情傷亡。

這門巨砲的性能諸元，可以參考維基百科：

口徑 203公厘（8英吋）

後座力 油氣壓制退機

載具 開腿式炮架

射擊仰角 -2 - +64度

射速 每分鐘1發

最大射程 16,800公尺

重量 13,471公斤（射擊放列狀態）

長度 10.972公尺

砲管長度 5.075公尺 (25倍徑)

寬度 6.857公尺（射擊放列狀態）

高度 2.743公尺（射擊放列狀態）

操作人數 14人。

(中時新聞網)