金牛年到來，新台幣匯率是否依然「牛氣沖天」成為市場關注焦點。對於明天匯市開盤，台經院學者點出，短期新台幣走勢會因為外資動向略有波動，不過綜觀整體局勢，弱美元不至於馬上反轉，「強勢新台幣格局很難撼動」。

2020年武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情重創全球經濟，台灣因為防疫有方讓經濟得以逆勢成長；在經濟基本面穩固、台股具殖利率優勢，以及台商回流浪潮延續等3大因素齊聚下，新台幣匯率狂飆，去年初還在30.1元價位，年底盤中已經升破28.1元，全年累計升值1.598元，升幅達5.6%。

新台幣升值氣勢高漲，在去年強勁走升後，更於2021年1月5日，盤中進軍27元價位，開啟匯率新時代。

儘管農曆年前，外資一度大舉賣超台股，加上國際美元略有反彈，新台幣升值之勢稍作休息；展望新的一年，外匯專家、台經院學者均指出，新台幣續強可能性較高。

「穩中偏升是比較合理方向」，外匯專家李其展表示，農曆年後，股匯市開紅盤，可能會有一波慶祝行情，新台幣料將震盪偏強，這段撐住之後，接下來關鍵還是看美元走勢。

李其展指出，前陣子美元指數略有轉強，把非美貨幣漲勢壓下來，歐元、瑞郎和日圓都有走軟跡象，但是否能夠持續下去還得觀察；美國政府如果擴大紓困規模、美元指數下探，新台幣匯率就會繼續維持目前偏強走勢。

台經院六所所長吳孟道也說，美國短期內不會縮減購債規模，甚至2023年才會啟動升息循環，加上近期美國總統拜登提出1.9兆美元紓困案及2兆美元綠色新政，「美國印這麼多鈔票之下，美元要恢復原本升值趨勢，難度很高，這也是外資機構看空美元的關鍵」。

以金融海嘯時期為例，美國推行量化寬鬆（QE）政策，熱錢外溢效應同樣推升新台幣升值走勢，直到美國縮減購債規模、釋出升息訊號後，美元才逐步走強。

吳孟道直言，新台幣這波升值因素，除了經濟基本面佳、出口好、熱錢湧入，弱勢美元更是關鍵；展望新的一年，只要大環境沒有看到轉向的跡象，新台幣也將延續偏強走勢。（編輯：潘羿菁、林克倫）1100216

(中央社)