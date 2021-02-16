【愛傳媒蔡詩萍專欄】來，讓我小聲告訴你，大年初四，我們夫妻不止透早跑去內湖碧山巖，欣賞暴紅的「小京都」櫻花走廊，而且呢，還在黃昏降臨前，跑去木柵老泉里的「杏花林」看杏花開呢！

是啊，就是那個「牧童遙指杏花村」的杏花林啊！但，這回，不是牧童指點我的，而是我的臉友Peri告訴我的，她說何必捨近求遠呢！你家附近就有美麗的杏花林可以觀賞啊！

於是，我們夫妻，便在下午養精蓄銳後，出發了。

因為，杏花林緊鄰有名的貓空，初四的下午可以想見，人潮不會少的，我們挑接近傍晚時分去，是對的，多數白天的遊客，已經紛紛往山下走了。

我們夫妻，於是優哉游哉的，隨意逛。

杏花不同於櫻花，豔麗多了，且這片坡地上的杏花，有紅，有白，有粉紅，彼此交錯，沿坡迤邐，相當好看。

說人少嘛，也不很精準，只是沒有人多到摩肩擦踵，拍照時要左閃右避的，心情輕鬆多了。假以時日，等這片杏花林再茂盛一些，景觀必定可觀。

在這片杏花林入口處，果然用了唐朝詩人杜牧的詩句：「清明時節雨紛紛，路上行人欲斷魂，借問酒家何處有，牧童搖指杏花村。」

什麼是文化？文化在哪裡？有時，就是十步之內，必有芳草！

作者為知名作家

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(中時新聞網)