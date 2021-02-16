新年好，福氣到，安全注意不可少！台中市警鑑於春節期間連續假期民眾返鄉團圓、出遊走春，配合「110年加強重要節日安全維護工作」，於各地熱門觀光景點及人潮聚集地，特別設置「機動派出所」，即時提供民眾諮詢服務、受理報案，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作三大主軸，讓民眾安心歡喜過新年。

警方指出，因應連續假期川流不息的人潮、車水馬龍的街道，中市警第六分局特於轄區內，素有有台中之肺美名的中央公園的遊客中心設立「機動派出所」，提高見警率，在此為民提供交通疏導、受理報案、警政諮詢、為民服務及犯罪預防宣導，方便為民眾提供即時服務，且對於轄區治安提供安定作用。

警方並運用組合警力，嚴密勤務部屬，以淨化社會治安及交通熱點為主，主動接觸民眾，提供關懷與服務，達到治安維護及為民服務的雙重目標。

何安派出所長游銘鋒說，「110年加強重要節日安全維護工作」自110年2月3日（星期三）22時起至2月17日（星期三）24時止，為期15日，期間加強春節治安維護，並在此呼籲民眾，切勿酒後駕車，以身試法。另於防疫期間，出入公眾場所勤洗手、戴口罩，做好自我防護，讓市民過一個順遂、如意的春節假期。

(中時 )