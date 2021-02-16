【愛傳媒王鳳奎專欄】帶百歲老兵父親去看海。

我們要去哪裡？

要上去看海。

這坡會不會很陡？

不會，小鴻會推您上去。

幹嘛要上去？

要上去看海。

這裏看不到嗎？

阿公，要在高高的地方才看得到海。

阿公，有看到海嗎？

在哪裏？

在前面啊。

沒看到。

阿公，頭要轉過去才看得到海。

看不清楚。

阿公，您轉頭過去有看到焚化爐嗎？

看到了，是兩座好大的建築合起來的嗎？

是啊。

現在還有在用嗎？

有啊。

阿公，有看到海嗎？

看不清楚。

您知道海的對面是哪裡？

不知道。

海的對面是大陸。

是嗎？沒看到。

阿公，您是從大陸來的嗎？

是啊。

您是怎麼來台灣的？

從汕頭到基隆再到新埔。

阿公，您記得我們昨天有去新埔嗎？

不記得了。

馬洪濤叔叔也有去。

是嗎？沒看到。

您忘記了嗎？

黃普有來嗎？

沒有，他來不了。

呂云耑有來嗎？

沒有，他來不了。

王政汾有來嗎？

沒有，他來不了。

他們不是要來幫我過一百歲生日嗎？

阿公，他們都來不了。

阿公，您大陸的老家在哪裡？

安徽啊。

安徽哪裡？

忘記在哪裡，但離固鎮很近。

阿公，是靈璧，還記得嗎？

記得啊。

海的對面就是靈璧。

是嗎？沒看到。

阿公，您還記得我們與馬叔叔昨天去新埔嗎？

不記得了。

您還記得我們今天早上去看海嗎？

不記得了。

您記得那邊有一座焚化爐嗎？

記得啊，今天有人跟我說焚化爐還在用。

誰跟您說的？

我不認識他。

他是在哪裡跟您說的？

就在您帶我去看海的車子上啊。

阿公，您記得海的對面是大陸嗎？

記得啊。

阿公，您記得海的對面是靈璧嗎？

記得啊。

阿公，您以後一定要在高高的地方

為什麼？

要在高高的地方才看得到您早年橫渡的海峽，

要在高高的地方才看得到您年少離開的鄉土，

要在高高的地方才看得到您朝慕想念的老家。

（待續）

作者為東海大學EMBA教授

照片由作者提供

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(中時新聞網)