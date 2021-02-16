【愛傳媒王鳳奎專欄】帶百歲老兵父親去看海。
我們要去哪裡？
要上去看海。
這坡會不會很陡？
不會，小鴻會推您上去。
幹嘛要上去？
要上去看海。
這裏看不到嗎？
阿公，要在高高的地方才看得到海。
阿公，有看到海嗎？
在哪裏？
在前面啊。
沒看到。
阿公，頭要轉過去才看得到海。
看不清楚。
阿公，您轉頭過去有看到焚化爐嗎？
看到了，是兩座好大的建築合起來的嗎？
是啊。
現在還有在用嗎？
有啊。
阿公，有看到海嗎？
看不清楚。
您知道海的對面是哪裡？
不知道。
海的對面是大陸。
是嗎？沒看到。
阿公，您是從大陸來的嗎？
是啊。
您是怎麼來台灣的？
從汕頭到基隆再到新埔。
阿公，您記得我們昨天有去新埔嗎？
不記得了。
馬洪濤叔叔也有去。
是嗎？沒看到。
您忘記了嗎？
黃普有來嗎？
沒有，他來不了。
呂云耑有來嗎？
沒有，他來不了。
王政汾有來嗎？
沒有，他來不了。
他們不是要來幫我過一百歲生日嗎？
阿公，他們都來不了。
阿公，您大陸的老家在哪裡？
安徽啊。
安徽哪裡？
忘記在哪裡，但離固鎮很近。
阿公，是靈璧，還記得嗎？
記得啊。
海的對面就是靈璧。
是嗎？沒看到。
阿公，您還記得我們與馬叔叔昨天去新埔嗎？
不記得了。
您還記得我們今天早上去看海嗎？
不記得了。
您記得那邊有一座焚化爐嗎？
記得啊，今天有人跟我說焚化爐還在用。
誰跟您說的？
我不認識他。
他是在哪裡跟您說的？
就在您帶我去看海的車子上啊。
阿公，您記得海的對面是大陸嗎？
記得啊。
阿公，您記得海的對面是靈璧嗎？
記得啊。
阿公，您以後一定要在高高的地方
為什麼？
要在高高的地方才看得到您早年橫渡的海峽，
要在高高的地方才看得到您年少離開的鄉土，
要在高高的地方才看得到您朝慕想念的老家。
（待續）
作者為東海大學EMBA教授
照片由作者提供
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(中時新聞網)
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