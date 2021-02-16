從講「武X肺炎」到「新冠肺炎」，蔡政府就是嚥不下這口氣，不講就是不講，就剩閣揆蘇貞昌最愛講「武X肺炎」，衛福部長陳時中也只用Covid-19來取代，陳時中與行政院都辯解，那只是俗名，代表疾病起源地，不是歧視與偏見。對此，精神科醫師沈政男認為，這不只是歧視 而且是自爽式歧視，失智症、思覺失調症、唐氏症，這些疾病為何改名？不就是希望被指稱的人，心裡好過一些嗎？

世衛在2015年曾對新興傳染病命名做了宣告，在宣言中提到，「我們看到有些病名（例如豬流感與中東呼吸症候群），引起了人們對特定宗教或者民族社區成員的強烈反應，對旅行、商業和貿易帶來了不合理障礙，並觸發了對食用動物的不必要宰殺。這對人們的生活和生計可能帶來嚴重後果。」世衛接著又說，「在疾病名稱中應當避免的術語包括地理方位（比如中東呼吸綜合徵、西班牙流感、裂谷熱）、人名（比如克羅伊茨費爾特——雅各佈病、恰加斯氏病）、動物或食物種群（豬流感、禽流感、猴痘）、涉及到文化、人口、工業或職業（如軍團）和可煽動過度恐慌的術語（如不明、致命、流行）。」等於正式禁止了「武X肺炎」這樣的命名。

對於「武X肺炎」的名稱爭議，沈政男在臉書發文認為，蔡政府的官員顯然都沒看過世衛這份宣告，也可能是知道，但為了發洩一下反中與仇中心理，而刻意使用。現在好多人，尤其是一些醫療人員，即使全世界都沒人在使用「武X肺炎」這樣的病名了，依然還是要用，而且你越反對他們越要用，說穿了就是一種精神勝利法，藉此表達對中國大陸的憤怒與鄙夷。

沈政男還發現一個有趣現象，那些依然在使用「武X肺炎」的人，是不是就是支持川普的人？因此，即使拜登已經公開反對使用「中X病毒」與「武X病毒」，他們反而越要用，因為可以藉此不屑地說：你看，拜登就是親中！沈政男直言，你們要自爽式吶喊，本來沒什麼大不了，但這事情反映了台灣社會無法中性客觀看待中國大陸，包括官方與民間好多人都已被反中與仇中情緒拉扯，這對處理兩岸關係不是好事。

沈政男觀察，其實總統蔡英文早在去年520就職就不講「武X肺炎」了，前副總統陳建仁後來也改了，陳時中最近也用Covid-19來替代了，就剩誰最愛講？但他們即使不講，也不願意使用「新冠肺炎」，因為那是陸製！所以說，根本不用討論什麼陸製疫苗，因為，他們連陸製病名都不屑一顧，怎麼可能進口陸製藥品？連討論都不可能。

撇開政治不談，回到疾病命名。沈政男反問，失智症原來叫什麼？思覺失調症原來叫什麼？唐氏症原來又叫什麼？為什麼這些疾病要改名？不就是希望被指稱的人心裡好過一些嗎？

(中時新聞網)