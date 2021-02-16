國家圖書館在教育部經費挹注下，101年起購置「空中英語教室影音典藏學習系統」資料庫，提供公共圖書館讀者館內外使用。教育部同時自今年起，補助各地方政府所轄公共圖書館開設實用性英語學習課程、閱讀英語繪本、英語說故事及其他多元互動方式等，讓全國公共圖書館成為民眾英語學習場域之一。

國圖「空中英語教室影音典藏學習系統」資料庫包含每日頻道（「大家說英語」、「空中英語教室」）及9種主題頻道，提供民眾免費的語言學習課程。民眾可申請加入會員（https：／／login.ncl.edu.tw／Account／Register），連線至國圖電子資料庫首頁（http：／／esource.ncl.edu.tw／esource.htm？from=），即可在家輕鬆學英文。

政府提倡「2030雙語國家政策發展藍圖」，重視提升國人英語力，盼帶動全民學習英語的風氣，國家圖書館除選購適合全民閱讀的英語學習資料庫外，同時也積極蒐集中西文各類型免費電子資源網站（http：／／109read.ncl.edu.tw／freeesource／tw.html），提供防疫期間多元自學管道。

國家發展委員會以2030年為目標，打造臺灣成為雙語國家。教育部為推動國家雙語政策，配合前瞻基礎建議相關計畫，訂有「教育部補助公共圖書館提升民眾英語學習力實施計畫」，規畫自今年起，補助各地方政府所轄公共圖書館推動多元英語學習方案，以提升國人的英語能力。

(中時 )