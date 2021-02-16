「東森玩很大★樂透過新年」活動從2/10(三)至2/21(日)天天開獎，15日大年初四第六日開獎，頭獎仍未開出，獎金累計到16日年初五第七期，頭獎將可得700萬東森提貨券。

16日農曆大年初五是財神爺的生日，家家戶戶都要準備「迎財神、接喜神」，正因人人都有發財夢，截至目前「東森玩很大★樂透過新年」已經吸引6.8萬人投注，總投注金額9,080萬東森幣，初四迎財神的好日子，吸引共40,835人下注，投注金額1,173萬東森幣，是除夕以來的新高，投注第一名的消費者已從前天的161萬東森幣，加碼到昨天的175.8萬東森幣。

「東森玩很大★樂透過新年」活動，除了頭獎600萬元提貨券外，二獎50萬元提貨券昨日也仍未開出、三獎ZWILLING德國雙人經典炒鍋有4注中獎、四獎ZWILLING德國雙人經典湯鍋+萬用廚刀組有7注中獎、五獎東森毛寶洗衣精一年份有220注中獎、六獎東森蒲公英衛生紙一年份168包有329注中獎、七獎東森自然美肌因極光白修護凝凍有3,097注中獎、八獎東森自然美瑞昇淨潤保濕洗卸套組有3,948注中獎、九獎東森幣200枚有40,361注中獎，總計共47,966注中獎。

年初四共投注23萬4,746注，中獎率高達2成，東森購物連續12天每晚10點在東森電視購物四個頻道、MOD五個頻道、ETtoday新聞雲及東森六個粉絲團直播開獎結果。

「東森玩很大，樂透過新年」活動從2/10(三)至2/21(日)連續12天，天天開獎，民眾只要下載東森購物App註冊並登入成為會員，依規定取得東森幣後，即可於「打卡/遊戲」投注，只要用50枚東森幣，就能投注「東森樂透」乙次，開獎實際號碼及時間比照台彩大樂透進行， 10日(三)起一連12天，天天抽出100萬東森購物提貨券兌獎，當天沒有得主的話，獎金會累計到下一期，最高獎金可達1,200萬，同時還有總價值超過5,000萬元的超值好康大放送。

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