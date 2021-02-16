農曆年後進入求職轉業的高潮期！台中市政府勞工局為協助中低收入戶、更生人、未升學未就業青少年、新住民、脆弱家庭等有就業意願，但遇到就業障礙或缺乏就業技能的求職者就業，於豐原陽明市政大樓1樓建置「特定對象個案管理站」；運用中央或市府多元獎助方案，開創人生新契機。

勞工局代理局長羅群穆說，「特定對象個案管理站」已與各機關及民間團體建立完整轉介合作機制，受理轉介後，由個案管理員提供一站式就業服務，依個案狀況擬訂個別化需求尋職計畫，包含提供就業諮詢、職缺媒合、陪同面試、就業促進研習、支持性成長團體活動、履歷健診、職涯諮詢等就業協助措施。

羅群穆指出，市府另運用中央與市府多元獎助方案，如補助廠商進用特定對象，每人僱用獎助措施每月9000元至1萬3000元，及台中市弱勢勞工就業協助計畫補助弱勢勞工生活費、租屋費，每人一次6,000元等，協助求職者排除就業障礙，去年計協助513名個案成功就業。

台中市就業服務處長李美麗表示，109年受新冠肺炎疫情影響，原就處於弱勢的求職者就業情況更加困難，他們常面臨的問題包括不會寫履歷、不知如何聯繫預約面試、不會運用科技資訊管道求職，甚至有部分民眾因多次求職受挫而失去信心，成為「怯志工作者」。

李美麗強調，「特定對象個案管理站」的個案管理員擁有傾聽、耐心等特質，透過主動式個案管理就業服務，如就業諮詢、推介職缺、求職面試陪同服務、就業後關懷訪視等，提供就業弱勢民眾「一對一」長期陪伴，歡迎至台中市就業服務處特定對象個案管理站(豐原區陽明街36號1樓，電話：04-22289111分機36215)洽詢，將有專人提供服務。

(中時 )