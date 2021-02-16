台中大甲鎮瀾宮董事長顏清標，合體百萬訂閱YouTuber「千千」，一起吃遍鎮瀾宮附近美食，兩人互動相當有趣。而被問到比較喜歡做水餃，還是做消波塊？顏清標則甩鍋兒子、前立委顏寬恒。網友看完影片後直呼，「標哥超可愛！」看完也想馬上去吃美食了。

由顏清標帶路介紹台中美食絕對不踩雷，粉腸、百年炸粿都讓千千讚不絕口，一口接著一口。顏清標還跟著千千講起時下流行用語「咩噗（難過的意思）」「Niconiconi」，甚至被後製團隊P圖成美少女，相當活潑。

顏清標與千千介紹美食，被後製成雙馬尾美少女。（圖／摘自千千進食中YouTube）

話鋒一轉，千千突然問道，「比較喜歡做水餃，還是做消波塊？」顏清標笑說，「吼～你問這那麼敏感，消波塊現在就要問顏寬恒」。

面對各種提問，顏清標都能輕鬆應對，相當親切，還失心瘋狂點餐、大採買伴手禮，讓千千連忙勸阻，「董事長，不可以再點囉」「董事長冷靜，不可以再亂走進店裡了」。

顏清標相當好客、親民，失控採買伴手禮要送給千千的工作團隊。（圖／摘自千千進食中YouTube）

顏寬恒則在臉書分享影片，哭喊「本來這集是我要去的，結果臨時要開會，所以請我爹出馬」。網友大讚，這次有達人帶路，絕對要收藏，也誇顏清標可愛、沒架子，相當親民。

此外，千千YouTube底下也有網友留言說，「有一種餓是標哥覺得你餓」「我想這也只有千千做得到叫顏董事長賣萌了」，尤其是水餃跟消波塊那段，讓網友笑翻，「原來消波塊也是家族事業」。

【千千進食中】大甲鎮瀾宮春節走春吃起來！媽祖宮口的好滋味！變水餃中部粽海景第一排？！(ft.鎮瀾宮董事長標哥)

(中時新聞網)