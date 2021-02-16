微軟(Microsoft)創辦人比爾蓋茲(Bill Gates)發表新書《如何避免氣候災難》(How to Avoid a Climate Disaster)，他在記者會前受訪時指出，現有建築用料鋼筋、水泥製造過程是最容易被忽略排碳大戶，遠不像人們已意識到的運輸業受關注。他還解釋為何2019年自己和名下基金會賣掉所有石化相關直接持股，只是因為不想在達成碳中和前因為任何碳排放受益。

開發軟體出身的比爾蓋茲已經為發展清潔能源投入超過20億美元，不過都是在發電還有儲電領域，並不包括協助製造業減碳。他說：「目前生產鋼鐵或水泥的過程中，不排放導致氣候暖化的氣體根本不可能。但是人們需要基本住處，尤其是開發中國家，我們又不太可能停止蓋房子。政府和投資者都沒有努力解決這方面問題，這是最困擾我的領域。」

據統計，生產鋼鐵、水泥過程產生的溫室氣體，約占全球溫室氣體排放1/3，汙染程度高於電力、交通業者，但在政策和投資的關注度上，卻是電力、交通受到的關注大得多，轉型再生能源也已經有初步成果。而且隨著全球人口攀升與開發中國家進一步發展，基礎製造業帶來的問題可能會更嚴重。

比爾蓋茲說：「我們的想法是將創新排進時間表裡，透過研發各種新技術，開發各種綠色建材來改善傳統建築材料帶來的碳排放，而不是在減碳工作上只看容易的部分。」他還表示，計劃在今年11月於蘇格蘭首府格拉斯哥舉行的聯合國氣候大會上發表更多成果，而解決方案應該多元化，還有全球合作，各國政府就不會重複做白工。

他還抨擊美國搖擺不定的能源政策，讓民間單位因為風險太大而不能投入綠色建材等技術創新，並指出現在提出的讓製造業改用再生能源電力並不實際，因為現有技術還不能在發電過程中零排放，而且也不是所有製造業者都用得起再生能源電力。

比爾蓋茲還解釋了為何在前年撤回所有對化石燃料的投資，並非撤資會促使那些能源公司轉向綠能，因為他們也沒有相應的技術來做，只是要對自己良心交代。他說：「我不希望因為沒有開發零碳替代方案，然後又在石化類股上漲時獲利。如果我從推進到碳中和的過程中，因為碳排放受益，我會感覺很糟糕。」

(中時新聞網)