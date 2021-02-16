約會開銷也太大！一名網友分享，體悟到單身的美好後，便放棄結婚了。六年下來他相親逾20次，每次交往的對象都會讓他荷包大失血，除了約會費用都由他負擔，每周先噴8000元以上，逢年過節還要砸錢送昂貴奢侈品，若他不願意刷卡支付，對方就會提分手，讓他相當感慨，逐漸覺得一個人生活也很好，每個月可存四萬元養老。

一名網友日前在臉書社團《靠北婚姻2.0》上分享，他放棄結婚了，因為體悟到單身的幸福及好處。指出他大學畢業、當完兵後，家人便很著急的替他介紹相親，6年下來竟陸陸續續相親了20次左右，但有一半多是在第一次見面、聊完雙方的背景後就掰了。

該名網友表示，初次見面他都會誠實告知對方，他的月收入約是5萬到7萬5千元，擁有一台機車和國產轎車，目前沒有房子與父母同住。相親對象中約有一半的人會加Line聊天、約出來見面，期間的消費都由他負擔，因此每周的約會開銷就要8000元以上。

該網友透露，有幾個對象交往到情人節、生日就向他提出分手，理由不是嫌棄送的禮物太廉價，就是因為他不願意刷卡支付對方指定的禮物。他並解釋，這些對象指定的禮物金額從4萬元起跳，但他認為兩人交往不到一年，送禮預算一萬元已經很不錯，但仍被嫌棄，「閨蜜或誰誰的男友送禮物不是香奈兒包就是LV包。」

該網友也說，不知是他運氣差，還是遇到的女生是同一款，每個對象都要他出錢又出力，常常一通電話打來要求買飲料、送早餐，且逢年過節了還得砸錢送奢侈品。他發現若把交往時的花費通通存起來，早就足夠養老開銷，因此便開始排斥相親，認為改變觀念後，「一個人生活可以很簡單，花的錢很少又快樂自在，自此恢復單身後，每月最少可存下4萬以上。」

(中時新聞網)