世貿組織(WTO)於日內瓦時間2月15日任命新任總幹事恩戈齊·奧孔喬-伊韋阿拉，中國商務部北京時間15日晚表示，中方對她擔任世貿組織總幹事充滿信心，並期待她履新後，促進世貿組織盡快恢復正常功能，推動必要改革。

在世界貿易組織15日舉行的總理事會特別會議上，世貿組織全部成員一致同意，任命尼日利亞經濟學家恩戈齊·奧孔喬-伊韋阿拉為新任總幹事。世貿組織在當天新聞公報中表示，她的任期將從今年的3月1日持續至2025年8月31日。

新華社報導，中國商務部世貿司負責人表示，中方祝賀奧孔喬-伊韋阿拉博士擔任世貿組織新任總幹事。奧孔喬-伊韋阿拉博士長期從事發展中國家減貧和全球疫苗健康領域工作，擁有豐富的國際組織管理經驗。她是世貿組織首位來自非洲大陸的總幹事，也是首位女性總幹事，是眾望所歸。

這位負責人表示，當前，新冠肺炎疫情蔓延態勢尚未緩解，多邊貿易體制面臨重大挑戰。中方對她擔任世貿組織總幹事充滿信心。中方期待她履新之後，促進世貿組織盡快恢復正常功能，推動世貿組織在抗疫合作、經濟復蘇方面發揮更大作用，推動世貿組織第12屆部長級會議取得積極成果，推進世貿組織必要改革，維護和增強多邊貿易體制的權威性和有效性。

今年是中國加入世貿組織20週年。這位負責人說，中國正在加快構建新發展格局，將為世界提供更多機遇。作為負責任的發展中大國，中方將堅定支持多邊貿易體制，積極參與世貿組織改革，以實際行動支持總幹事開展工作，讓世貿組織為完善全球治理體系和增進世界人民福祉作出更大貢獻。

(中時 )