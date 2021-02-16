「國民女神」陳妍希與大陸小生陳曉在2016年結婚並生下兒子「小星星」，由於夫妻倆對家庭生活相當低調，也讓一家三口的日常備受矚目，不過陳妍希則在日前罕見曬出與兒子合照，雖然母子倆都以正面入鏡，不過陳妍希則是用眼掛淚、流鼻涕的特效把兒子的臉遮住，但網友難得看到小星星的模樣早已嗨翻。

日前適逢西洋情人節，陳妍希也罕見曬出她與4歲兒子的合照，並寫下：「和我的小情人祝大家情人節快樂啊」，只見母子倆都對鏡頭露出甜笑，不過陳妍希則是用眼掛淚、流鼻涕的特效把小星星的臉遮住，不過仍可看到小星星的頭髮烏黑、濃密，臉頰白嫩，模樣相當可愛。

陳妍希微博全文。（圖／取材自陳妍希微博）

網友難得看到小星星，紛紛留言驚呼：「什麼惡搞都抵擋不住我們星星的帥氣」、「小星星拍這種搞怪的照片，也太好笑了」、「星星的髮量好多喔」、「終於看到神秘的小星星啦 和麻麻（媽媽一樣可愛）」、「小星星好帥的樣子」、「星星帥哥第一次露臉哈哈哈」。

其實陳妍希在去年9月時，就曾發文透露兒子上學了，只見小星星穿著紅上衣、黑褲的制服，腳穿黑襪、黑皮鞋，小大人的上課穿搭，讓陳妍希噴母愛直呼：「穿制服好可愛」，而陳妍希也錄下兒子走路的模樣，只見小星星走路搖晃、兩條小肉腿超可愛，儘管小星星沒有露出正臉，短短幾秒的影片依舊萌度爆表。

(中時新聞網)