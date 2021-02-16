歐洲為追求國防工業自主，決定打造自己的軍用無人機，打破美國和以色列壟斷市場的局面，預計2028年服役。

法蘭克福廣訊報（Frankfurter Allgemeine Zeitung）今天報導，德國政府批准20億歐元（約新台幣680億元）預算後，德法克服最後歧見，協調兩國國防政策的常設組織「德法防衛與安全委員會」日前通過決議，投入「歐洲中空長程遙控飛行系統」（European MALE RPAS）、也就是「歐洲無人機」（Eurodrone）的研發和製造。

歐洲無人機計畫由德國、法國、西班牙、義大利4國聯合推動，位於德國的空中巴士防衛與太空公司（Airbus Defence and Space）主導。按照德國空軍規劃，歐洲無人機將在2028年服役，取代向以色列租用的Heron無人機。

歐洲研發軍用無人機，目的是打破軍用無人機市場長年由美國和以色列壟斷的局面。空巴防衛與太空公司執行長侯克（Dirk Hoke）表示，歐洲在無人航空載具領域有落後的危險，現在是追上的最後機會。

此外，德法軍方也聯手發展「未來空戰系統」，利用第6代戰機取代目前的飆風（Rafale）戰機和歐洲戰機（Eurofighter），這是歐洲軍火工業未來數十年最重要的高科技計畫。歐洲無人機是系統的一部分，未來將與第6代戰機共同出任務。

歐洲國家軍備高度依賴美國，北大西洋公約組織（NATO）盟國裝備高達8成由美國國防業者供應。長期來看，歐洲無人機可協助歐洲軍火工業走向自主，減少對美國的依賴，歐洲各國寄予厚望。

(中央社)