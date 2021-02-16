大陸今年春節電影票房開紅盤，港股影視娛樂板塊16日全線開高，貓眼娛樂漲14.7％，IMAX中國漲14.2％，阿里影業漲10.2％，歡喜傳媒漲1.8％。

據統計，春節檔期至今，大陸電影總票房已超60億元(人民幣，下同)，IMAX也獲得有史以來票房最佳春節檔。

2月15日，據貓眼資料顯示，春節檔期影片總票房已超50億元。其中，《唐人街探案3》總票房超27億元，《你好，李煥英》總票房超12億元。

此外，全程使用IMAX攝影機拍攝的《唐人街探案3》以1.5億人民幣的首週末IMAX票房領跑，並創下國產電影單片IMAX三日首週末票房紀錄。

2021年電影春節檔期，在院線方面，包括《唐人街探案3》《刺殺小說家》《你好，李煥英》等7部大片登上大銀幕，競爭可謂激烈。

線上方面，《少林寺之得寶傳奇》與《發財日記》兩部網路電影同步上線愛奇藝、騰訊、優酷三家平台，網路電影春節檔正式出道。

(旺報 )