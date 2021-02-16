原PO貼出蘋果切開的畫面，裡頭的半透明黃色紋路讓她以為是壞掉所致。(圖取自爆廢公社二館)

一名人妻昨(15日)切蘋果時，發現內部冒出一圈半透明的黃色紋路，由於是第一次見到這樣的情況，讓她擔心蘋果是否壞掉，甚至想將有紋路的地方全都削掉，不過照片發出後，大多人一眼認出這是蜜蘋果，直呼是極品，「這是蜜蘋果啊！沒壞！」

這名人妻在臉書社團「爆廢公社二館」上發文貼出兩張照片，並表示當她切開蘋果時，發現內部有一圈半透明的黃色紋路，讓她相當疑惑於是發文詢問網友，「為什麼蘋果切開長這樣呢？是壞掉了嗎？」

貼文發出後，不少識貨的網友一眼認出，原PO切開的不是壞掉的蘋果，而是蜜蘋果，接著大讚蜜蘋果才是極品，「這是極品，蜜蘋果，沒壞！」、「蜜蘋果，這超好吃的」、「這個才好吃」，還有網友分享類似經驗，「這是蜜蘋果啊！千萬不要像我媽一樣，第一次看到把全部的蜜都挖掉」。

此外，不少網友是第一次得知，原來蘋果切開若有這樣的半透明黃色紋路是蜜蘋果，「看留言才長知識，我都以為是壞了，切開長這樣的我都丟掉…」、「好酷喔！長知識了，看到這篇才知道是蜜蘋果」，事後原PO也感謝大家替她解惑，「第一次見到，差點要削掉了」，更分享吃起來的口感相當美味。

據了解，蜜蘋果不是品種，而是一種現象。蘋果內部會產生這些紋路是為了因應溫差，將澱粉轉會成蜜，為的就是保護種子，因此才留下這些半透明的蜜腺，而蜜蘋果主要產區為海拔1600公尺以上的武陵、梨山、福壽山、大禹嶺一帶。

(中時新聞網)