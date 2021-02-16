港股16日迎來牛年首個交易日，市場情緒踴躍，甫開盤大漲逾1.6％，多檔指標股漲幅強烈。

近期劇烈波動的油價讓港股大陸三桶油股價飆漲，中石油H股大漲7％，中海油大漲5％，中石化漲逾3％。

春節大陸另一個熱點電影的概念股也受惠，當前大陸院線呈現一票難求狀態，票價飛漲，帶動港股貓眼娛樂漲逾23％，阿里影業漲近18％，IMAX中國漲近40％。

(工商 )