港股牛年開盤衝高1.6％ 中石油漲7％ 10:022021/02/16 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 港股16日迎來牛年首個交易日，市場情緒踴躍，甫開盤大漲逾1.6％，多檔指標股漲幅強烈。 近期劇烈波動的油價讓港股大陸三桶油股價飆漲，中石油H股大漲7％，中海油大漲5％，中石化漲逾3％。 春節大陸另一個熱點電影的概念股也受惠，當前大陸院線呈現一票難求狀態，票價飛漲，帶動港股貓眼娛樂漲逾23％，阿里影業漲近18％，IMAX中國漲近40％。 風雪作亂 紐約原油升破60美元 30年首見 日股漲破3萬點 (工商 ) #中石化 #港股 #開盤 #大陸 #大漲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 牛氣沖天 台股上看16,600點 04:102021/02/16 產業特刊 企業獲利 扮台股最硬後台 04:102021/02/16 產業特刊 總經加持 台股高更高 04:102021/02/16 產業特刊 陸2021電影票房45天破百億 賈玲超劉若英成最賣座女導演 10:442021/02/16 財經 港股漲逾500點創32個月新高 惟年內不確定性仍強 10:312021/02/16 財經 陸春節檔電影持續火爆 港影視娛樂股飆漲 10:032021/02/16 兩岸 大盤偏多 留意Q2震盪修正 04:102021/02/16 產業特刊 金鼠年總結算 主題型股票基金 異軍突起 04:102021/02/16 投資理財 00882喊7％配息 大戶狠搶500張 專家曝1年後再買的理由 00:032021/02/16 財經 騎牛大賽 挑股緊盯八指標 04:102021/02/16 產業特刊 牛年來了 龍捕牛塏曄要抓住機會 04:102021/02/16 運動天地 財經熱門新聞 數據有異？ 台股恐上演小蝦米扳倒大鯨魚 - 財經 不想變汽車界鴻海 拒與蘋果合作？ 日產回應了 - 財經 台積電開門噴700小心了 老手爆下波洗韭菜驚悚價 - 財經 2000萬元刮刮樂 頭獎還有機會 - 財經焦點 - 中國時報 終於覺醒？學者：中美持續對抗、澳只能受脅迫性貿易戰擺布 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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