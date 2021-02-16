桃園劉姓男子2011年性侵智能障礙的鄰居，最高法院斥責他犯行惡劣將他判刑7年6月，他入監後預計今年中旬服刑期滿；台灣高等法院依大法官釋字799解釋讓他到庭陳述意見後，裁定強制治療，不讓他出獄趴趴走。

性侵犯強制治療釋憲案，上個月司法院大法官作成合憲解釋，認為《刑事訴訟法》等法律，沒有讓性侵犯向法院提出停止治療聲請，可以親自或委任律師到庭陳述意見屬於違憲，2年內要修法，修法前法院應依釋憲意旨辦理。

劉姓男子在2011年8月，見鄰居是智能障礙的女子，他邀約對方到家中唱歌後，強行將她壓制在沙發上，不顧對方推拒加以強制性交，法院將他依加重強制性交罪判處7年6月徒刑，他入獄後今年7月5日服刑期滿。

檢察官認為，劉男在2014年8月7日入監執行，據法務部矯正署台北監獄函送相關資料，其經安排性侵害身心治療課程後，劉男經鑑定、評估，其仍有再犯之危險，因此向法院聲請執行刑後強制治療。

高院依釋字799解釋意旨，就聲請宣告強制治療程序讓劉男親自到庭陳述意見，法官審理後認定劉有再犯之虞，裁定他在刑之執行完畢後令入相當處所施以強制治療，執行期間應每年鑑定、評估有無停止治療之必要。可抗告。

(中時 )