太平洋島國萬那杜首都維拉港（Port Vila）今天發生強震，目擊者說感受到劇烈搖晃。美國地質調查所（USGS）表示，這起外海淺層地震規模為6.2。
法新社報導，當地記者麥嘉瑞（Dan McGarry）在推特寫道：「哇，有好幾年沒碰過這種地震。我嚇到心臟快跳出來了，出現很大的橫向位移。」
有關當局表示，震央在維拉港以西90公里處，震源深度僅10公里。
根據太平洋海嘯警報中心（Pacific Tsunami Warning Center）說法，目前沒有海嘯威脅。
(中央社)
太平洋島國萬那杜首都維拉港（Port Vila）今天發生強震，目擊者說感受到劇烈搖晃。美國地質調查所（USGS）表示，這起外海淺層地震規模為6.2。
法新社報導，當地記者麥嘉瑞（Dan McGarry）在推特寫道：「哇，有好幾年沒碰過這種地震。我嚇到心臟快跳出來了，出現很大的橫向位移。」
有關當局表示，震央在維拉港以西90公里處，震源深度僅10公里。
根據太平洋海嘯警報中心（Pacific Tsunami Warning Center）說法，目前沒有海嘯威脅。
(中央社)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。