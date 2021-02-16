太平洋島國萬那杜首都維拉港（Port Vila）今天發生強震，目擊者說感受到劇烈搖晃。美國地質調查所（USGS）表示，這起外海淺層地震規模為6.2。

法新社報導，當地記者麥嘉瑞（Dan McGarry）在推特寫道：「哇，有好幾年沒碰過這種地震。我嚇到心臟快跳出來了，出現很大的橫向位移。」

有關當局表示，震央在維拉港以西90公里處，震源深度僅10公里。

根據太平洋海嘯警報中心（Pacific Tsunami Warning Center）說法，目前沒有海嘯威脅。

(中央社)