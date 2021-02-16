因新型冠狀病毒大流行，巴西禁止舉行嘉年華狂歡節慶祝活動，但12日以來，各地非法派對和群聚事件仍頻傳。

巴西嘉年華狂歡節舉世聞名，根據官方行事曆，今年2月第2個週末是狂歡節，但由於疫情阻礙日常生活，全國慶祝活動喊停。

雖然如此，巴西各地仍有群眾未戴口罩在海灘、街頭、酒吧和派對聚集的情況，公共安全稽查人員動員查封群聚活動，聖保羅州內地城市坎皮納斯（Campinas）甚至有網紅號召的派對，聚集3000多人。

聖保羅大學綜合診所醫院感染病學家柯斯塔（Alvaro Furtado Costa）指出，這樣的環境全然有利新型冠狀病毒傳播，加上病毒突變風險，疫苗接種率低，嘉年華狂歡節後，巴西疫情可能更惡化。

巴西環球新聞（GloboNews）報導，12日晚上里約熱內盧多處非法派對和群聚活動被警方取締，海上也有遊艇不遵守防疫規定。知名歌手還在公立學校開演唱會，操場擠滿歌迷。

雖然里約市府禁止各團體開派對，但連日來，夜店林立的拉巴區（Lapa）仍有群眾沒有戴口罩，聚集酒吧內外喝酒聊天、載歌載舞。

過去3天，里約市府執行43起衛生稽查行動，開了25張罰單，查封14家違規營業場所。

聖保羅州衛生稽查單位因業主違反檢疫規定，過去3天查封聖保羅市17家營業場所，開了近40張罰單。

在聖保羅州城市坎皮納斯，警方13日晚上於16處非法派對驅散約1萬3300人，其中兩處聚集至少3000人。

巴西南部和聖卡塔里納州首府佛洛里亞諾波里斯（Grande Florianopolis），也在狂歡節週末發生多起非法派對和群聚。

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）對新冠病毒向來嗤之以鼻，週末期間和第一家庭成員前往聖卡塔里納州北海岸的南聖方濟（Sao Francisco do Sul）度假，除了釣魚和騎水上摩托車，波索納洛維持一貫行事態度，不戴口罩和支持者拍照，吸引民眾聚集。

(中央社)