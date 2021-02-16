大陸連鎖茶飲品牌「奈雪的茶」在除夕低調提交招股書，預計3月在港股上市，2021年在港股IPO市場，有機會搶得「網紅茶飲第一股」的名號。

2月11日晚上，農曆除夕夜，網紅新茶飲公司奈雪的茶提交招股書，在港交所申請IPO。由於時間節點特殊，這份招股書並未引發太大關注，但奈雪的茶作為新茶飲領域的頭部公司之一，此前已經完成了多輪融資，公開報導稱其估值達20億美元，約130億元人民幣。

作為行業第二的奈雪的茶，第一個提交招股書，有機會搶得「網紅茶飲第一股」的名號。

(旺報 )