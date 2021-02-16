亞馬遜苦丁茶（Guayusa），也有人直接音譯為瓜尤薩茶，是南美洲傳統飲品，常被當作提神飲料，也逐漸在歐美流行，如今有業者打算引進台灣，為保障民眾食安、健康，食藥署也將原料冬青葉訂定相關規範，違者將處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。到底什麼是亞馬遜苦丁茶？使用冬青葉又有什麼需要注意的呢？

亞馬遜苦丁茶是由冬青葉（Ilex guayusa）泡製而成。冬青葉是冬青科冬青屬植物，原產於亞馬遜雨林西部地區，主要分布在厄瓜多、哥倫比亞南部及祕魯等地區，當地居民會將冬青葉泡製成的亞馬遜苦丁茶當作飲料飲用。

富含咖啡因的亞馬遜苦丁茶，是一種天然的提神飲品，通常被當作咖啡和能量飲料的替代品，在厄瓜多爾，當地人很早就在飲用亞馬遜苦丁茶，來幫助他們提高工作時的警覺度和專注力。

或許不少人對於冬青葉、苦丁茶無感，但其實被譽為「阿根廷國寶」的瑪黛茶同樣也是冬青科冬青屬的一種植物，也曾經在台灣流行過。

●亞馬遜苦丁茶有哪些可能功效？

「亞馬遜苦丁茶含有咖啡因，且抗氧化的效果是綠茶的兩倍，是南美洲原住民保健茶飲，」中醫師黃慧娟指出，事實上中國大陸嶺南地區也有稱為苦丁茶的茶飲，所使用的是大葉冬青，也是冬青科冬青屬植物，有散風熱、清頭目、除煩渴的效用，甚至現代藥理學研究，有降三高、抗氧化、抗菌消炎等作用；而亞馬遜苦丁茶則因抗氧化成分、咖啡因含量高，因而被開發成茶包行銷。

冬青屬植物本身就富含多種生物活性化合物，尤其是多酚和生物鹼，都對健康有益。根據外媒報導，亞馬遜苦丁茶提供多種健康益處，像是有助改善情緒和提升注意力，抗氧化、抗發炎成分也有助降低慢性病風險，且可能有助於減肥。

紐約註冊營養師梅利莎．里夫金（Melissa Rifkin）指出，亞馬遜苦丁茶含有可可鹼和咖啡因，過去研究發現，咖啡因和可可鹼一起使用，可以提高情緒、警覺性和注意力，此外，亞馬遜苦丁茶咖啡因含量高，可能有助刺激新陳代謝和促進卡路里燃燒。

●亞馬遜苦丁茶有沒有副作用？

目前研究認為，飲用亞馬遜苦丁茶並不會對身體造成危害，不過科學家依舊認為，有必要進行更多的研究來確保不會對健康產生重大影響。

由於有業者想要引進台灣，並向衛福部食藥署提出食品申請，經安全評估程序及衛福部「食品衛生安全與營養諮議會」討論後，確定冬青葉茶飲的食用安全性，審查通過，之後國內業者將可使用冬青葉用於茶類飲品。

食藥署也考量亞馬遜苦丁茶成分含咖啡因，也規定未來冬青葉作為食品原料，必須正確標示咖啡因含量，且須依規定在外包裝正確標示咖啡因含量及「孩童、孕婦及授乳者應避免食用」警語。預計明年初民眾有機會喝到相關飲品。

食藥署食品組科長廖家鼎表示，過去南美洲居民習慣以沖泡飲品方式，使用冬青葉，根據過去當地的調查，對當地民眾並沒有出現特別的食安健康問題，相關的濃縮純化物，過去就少有其他文獻做過相關風險評估，因此食藥署目前僅開放冬青葉用於茶類飲品，不得以萃取物方式添加於錠狀、膠囊狀、粉末狀、顆粒狀或其他型態的食品中。

(中時新聞網)