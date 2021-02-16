一雙筷子翻出完美層次 煎蛋升級蟹肉棒玉子燒！

濕冷的天氣許多人選擇待在家圍爐煮火鍋，但火鍋剩下的蟹肉棒該如何處理呢？日前愛珠私房菜就分享了「蟹肉棒玉子燒」的創意料理，利用一雙筷子就能翻動出完美的玉子燒形狀，是個輕鬆上手的料理。

愛珠私房菜這次示範的是蟹肉棒搭配雞蛋的「家庭版玉子燒」，首先將蟹肉棒撕成條狀後再切細，接著拿出兩條蔥切成蔥花，蔥花除了是配菜以外也是拿來提升香味的材料。打蛋的同時可以加入切好的蟹肉棒和蔥花進行攪拌，愛珠阿姨表示，如果不想要太多蟹肉棒也可以不用全加，主要是依照個人口味的調配作調整。

玉子燒屬於慢工出細活的料理

玉子燒是由一層又一層的蛋液堆疊而成的，所以愛珠阿姨建議利用紙巾或是油布來塗抹玉子燒的鍋子較為方便，油鍋熱後，倒入第一層蛋液平均填滿整個鍋子，玉子燒屬於慢工出細活的料理，所以在翻動的時候要特別注意，等到差不多凝結後從前端向後翻，一手用筷子翻，一手晃動鍋子幫助蛋堆疊至後端，完成後抹油將堆疊完成的玉子燒往前挪，再加入蛋液。

為了避免層與層之間的分離，可以把前端的玉子燒稍為抬起加入一點蛋液，愛珠阿姨最後也提醒，完成後可以來回煎讓外層產生酥香的口感再起鍋切片，好吃的蟹肉棒玉子燒就完成了！

美味又不浪費食材的玉子燒

看著愛珠阿姨仔細的講解和示範，帶領蟹肉棒提升到另一種美味的境界！讓不少網友大力稱讚「老師的手藝好棒喔！」、「淺顯易懂，又能學習好吃的料理」、「簡單又好吃的一道菜」

(中時新聞網)