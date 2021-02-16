英國豪華轎車、跑車品牌Jaguar(捷豹)周一(15日)宣布加入零碳排放大賽，所屬JLR(Jaguar Land Rover，捷豹路華)集團表示，Jaguar品牌會在2025年完全電動化並停售純燃油車，並計畫5年內推出6款純電動車，首款2024年上市。不過油電混合車型仍會提供到2036年左右。

Jaguar於1989年全球車廠整併潮中，因財務危機被美國車商福特(Ford)以40.7億美元併購，不過福特在2008年又因改組旗下品牌，將其與Land Rover一起賣給印度塔塔集團(TATA／टाटा समूह)，塔塔集團將Jaguar、Land Rover合併為同一集團，隸屬旗下塔塔汽車，但JLR仍留英國營運、製造。

JLR執行長的柏洛雷(Thierry Bollore)說：「是時候重新構想這2個品牌的下個篇章了。」他曾是F1雷諾車隊老闆，去年7月接任JLR集團CEO。柏洛雷表示Juguar發展電動車方向，是轉型同時仍保豪華燃油車型的駕馭感與動力，而整個集團目標是在2039年實現碳中和。

向電動能源車轉型是董事會賦予柏洛雷最重要任務。去年JLR因為沒達成減排目標被罰了3500萬英鎊(約13.965億台幣)。他表示，JLR計畫每年會在電氣化、物網網汽車等相關技術投入25億英鎊，而且為了因應歐洲的氫能趨勢，也投資研發氫燃料電池，明年應該就可以讓使用氫燃料電池的原型車上路測試。

柏洛雷同時還宣布會「大幅度且合理化」減少英國人力，但沒有宣布要裁員多少人，目前JLR英國員工約3萬人。他僅透露所有Jaguar車型會集中在伯明罕附近的索利赫爾(Solihull)，而布朗米奇堡(Castle Bromwich)會停止生產旗艦轎車XJ電動版或其他新車型，可能逐步退出量產，專注於非生產活動，可能是研發。

(中時新聞網)