初五中區易塞路段與時段。（高公局提供）

初五南區易塞路段與時段。（高公局提供）

今天大年初五是春節連假收假日，針對國道路況，交通部高速公路局表示，今天0-5時國道交通量為11.8百萬車公里，為平日年平均的3.4倍，目前國道路況皆大致正常，截至上午7時止，交通量為15.5百萬車公里，預估全天交通量為110百萬車公里，預判下午將出現北向車潮，建議北返用路人儘量於上午時段出發。

今日相關疏導措施包括：14-21時國5北向蘇澳至頭城各交流道高乘載管制、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控…等。

至於初四的國道路況，高公局表示，昨日全日交通量為126.6百萬車公里，約為平日年平均之1.4倍；其中，國5交通量為3.3百萬車公里，約為平日年平均之1.3倍。昨天下午車多路段，包括：國1北向新竹系統-竹北、頭屋-頭份、台中-台中系統、北斗-埔鹽系統、永康-台南系統，以及國3北向後龍-西濱、沙鹿-大甲，並於22時後紓解，其中國1北向新竹系統-竹北北向及國5北向宜蘭-坪林則於凌晨時段紓解，其餘路段大致正常。

省道路況，公路總局表示，昨日因出遊車潮自各觀光景點離場及提早收假北返車潮，台2線新北市淡水路段東向、台2線大武崙路段雙向、台2乙線淡水市區路段雙向、台61線香山市區路段北向、台9線三棧路段北向等路段有車多壅塞情形。

公總指出，初五北返及出遊車潮將陸續湧現，預估北部的台2線淡水及大武崙與福隆、中部台3丙線竹山紫南宮、南部台1線水底寮、台9線南迴公路、東部台9線蘇花路廊北向等為壅塞路段。

(中時 )