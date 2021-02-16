2016年及2020年兩次大選中，國民黨敗選，而2018年縣市長選舉，則是民進黨吞敗。國民黨前立委孫大千指出，大選的勝敗在於20歲到40歲的新興選民，這年齡層中約有400萬票。至於要如何爭取新興選民的支持，關鍵在於必須了解年輕人所堅持的價值是什麼？也要跟年輕人對話。

孫大千14日在臉書PO影片談國民黨兩次敗選的主要原因，指出台灣傳統的選民已經逐漸萎縮，由20到40歲的新興選民決定每場選舉的勝敗，而20到40歲這二十年代裡，每年的出生率20萬人，代表決定台灣未來的新興選民有400萬票，因此，這些新興選民站在哪裡，哪一個政黨就獲勝。

國民黨要爭取新興選民的支持，首先必須要了解他們所堅持的價值是什麼，孫大千15日又PO影片呼籲國民黨，必須轉型成為一個代表進步、覺醒、和正義價值的政黨。

如何爭取新興選民支持？孫大千呼籲國民黨必須轉型。（圖／摘自孫大千臉書）

孫大千提到，很多人說新興選民之所以背離國民黨，是因為年輕人都反中、很多年輕人都是天然獨，對此他不否認，這也是國民黨過去八年執政期間最大的敗筆，當時沒有把握機會把課綱修回來，從李登輝、陳水扁、馬英九，再到蔡英文，有20幾年的年輕學子，他們課本裡幾乎都「去中國」了。

國民黨要爭取新興選民的支持，孫大千認為有幾個重要關鍵，必須了解年輕人所堅持的價值是什麼？年輕人的價值不只有反中，不只有台灣優先天然獨，他們在乎政治清廉、執政績效、生活品質，如果年輕人都因反中不支持國民黨，那為什麼2018年國民黨會勝選？這400萬票為什麼大部分都投給國民黨？因為當時的民進黨無能、腐敗，拿不出政績、驕傲無比，所以年輕人背棄民進黨，同樣的問題也可能發生在2022年。

孫大千表示，面對下一場地方大規模選戰，誰說年輕人還會戰在民進黨那裡？這就是國民黨接下來要努力的地方，除了要了解年輕人在乎的價值，也要跟年輕人對話。

此外，很多長輩抱怨，投票時完全影響不了下一代，2020為了要求子孫投給韓國瑜、投給國民黨，很多家庭都發生革命、鬧得不愉快。孫大千說，這是國民黨現在面臨的挑戰跟危機，但並非不能跨越的鴻溝，只要用對的方法、理念，一樣可以爭回新興選民的支持。

(中時新聞網)