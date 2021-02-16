今天是春節連假的最後一天，大批民眾將陸續返回工作崗位，蔡英文總統今天表示，雖然國內疫情連續三天「加零」，但該落實的防疫措施還是不可省略。呼籲民眾一起維持辛苦守住的防疫成果！

根據交通部高公局統計，昨天全天交通量為126.6百萬車公里，約為平日年平均的1.4倍；國5交通量為3.3百萬車公里，約為平日年平均的1.3倍。今天是大年初五，也是收假日，預估下午將出現北返車潮，還會有大批民眾利用高鐵丶台鐵丶客運等大眾交通工具北返。

蔡英文今天在臉書提醒大家：「注意收假交通資訊，提早出門，平安抵達！」她說，雖然國內疫情連續三天「加零」，不過，該落實的防疫措施還是不可省略。

她也列出四個注意事項：開車提早出門，避開尖峰時段；雙鐵客運、禁止飲食；注意即時交通資訊；勤洗手丶戴口罩，做好防疫，一起維持我們辛苦守住的防疫成果，文末也再次叮嚀「注意安全、平安回家」。

(中時 )