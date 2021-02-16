掌握逆盤高賠 抱回40萬元獎金

運彩「場中投注」(Live Betting，俗稱走地)既刺激又好玩，廣受大家喜愛，特別是當有逆盤高賠出現時，因為球是圓的，翻盤乃是比賽常事，只要還沒結束就有機會逆轉勝，有購券者把握場中「不讓分」逆盤高賠40倍出現時投注1萬元抱回40萬元獎金，今天就來談談他是怎麼買的。

運彩場中投注說明。(台灣運彩提供)

運彩「場中投注」(Live Betting，俗稱走地)是一場比賽開始後消費者可以邊看著比賽邊投注的方式，既刺激又好玩，各項玩法的「賠率」(Odds，中獎時可獲得投注金額的倍數)會隨著比賽進行的情形產生變化，以足球「不讓分」玩法來說，場中的賠率主要會受到「當下進球的情形」以及「比賽還剩多少時間」(距法定比賽時間結束的分鐘數)2大因素波動。

逆勢高賠說明。(台灣運彩提供)

以去年12/16「斯洛瓦茲科(客)Vs. 布爾諾兵工廠(主)」足球場中「不讓分主勝」賠率走勢為例，賽前2.90倍，開賽後微幅上調至3.15倍，進行到76分鐘時客隊先踢進1球，此時「不讓分主勝」的賠率瞬間升到40.00倍，因為距離法定比賽結束時間所剩不多，而且主隊必須比客隊再多踢進2球以上才能把這場比賽逆轉勝，難度相對高，但此時有1位購券者看好主隊可以逆轉勝，當逆盤高賠40.00倍出現時立即投注1萬元，果真在85分鐘時主隊踢進一球追平，「不讓分主勝」40.00倍賠率瞬間降到5.25倍，隨即主隊又在90分鐘時再進1球，最終以2比1獲勝。

「買不讓分主勝」賠率走勢。(台灣運彩提供)

這中間所有買「不讓分主勝」的朋友們都開心抱回獎金，特別是那位在逆盤40.00倍高賠出現時及時買進1萬元中40萬元的朋友，掌握這個投注眉角的朋友們，也許下一次抱回大獎的就是您。

1萬元中40萬元獎金彩票。(台灣運彩提供)

(中時新聞網)