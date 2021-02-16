農曆春節7天連假今日進入尾聲，為加強服務北返旅客，台灣高鐵公司今日下午及晚間，將自左營站加開2班次北上各站停靠之全車對號座列車，明日起恢復自由座服務。

加班車資訊如下：

2／16（二）

北上8816車次14：10自左營站發車，16：35抵達南港站。

北上8862車次19：10自左營站發車，21：35抵達南港站。

(中時 )