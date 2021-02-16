高鐵今加開2列北返班次 明恢復自由座 10:322021/02/16 中時 潘千詩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高鐵今再加開2列北返班次。（高鐵提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 農曆春節7天連假今日進入尾聲，為加強服務北返旅客，台灣高鐵公司今日下午及晚間，將自左營站加開2班次北上各站停靠之全車對號座列車，明日起恢復自由座服務。 加班車資訊如下： 2／16（二） 北上8816車次14：10自左營站發車，16：35抵達南港站。 北上8862車次19：10自左營站發車，21：35抵達南港站。 提前北返旅客注意 高鐵今有加開2列北上班次 國5北上頭城塞了 國1台中2起車禍爆回堵 (中時 ) #左營站 #16 #加開 #北返 #恢復 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 澎湖臨時加班機 協助春節連假疏運 11:182021/02/15 社會 連假最後一天 蘇花路廊北返車潮預估午後湧現 11:132021/02/16 生活 北返注意 國道11處下午為易塞路段 10:372021/02/15 生活 遊客高雄走春踴躍 輕軌運量大爆發 12:542021/02/16 生活 連假最後一天 蔡英文籲：一起維持辛苦的防疫成果 10:332021/02/16 政治 國5回堵6.5公里 估計塞車到深夜 11:192021/02/15 生活 要收假了 國境之南湧現北返車潮 18:502021/02/15 生活 花蓮北返車潮陸續湧入 預估蘇花路廊午後將達最高峰 11:452021/02/15 生活 收假日 國5北上視情況結束高乘載 11:482021/02/16 生活 顯露大膽姿態的未來戰士，2021 Mitsubishi Eclipse Cross 小改款 S-AWC 旗艦型 09:002021/02/16 汽車情報-新車試駕 巴西取消嘉年華 酒吧派對仍群聚狂歡 10:332021/02/16 國際 生活熱門新聞 獨》勞退基金虧損逾30人受害 他少領10多萬慘爆 - 生活 開工日狂暴式降溫 專家：這3天急凍下探8度 - 生活 刮刮樂沒中別丟 知情人曝彩券行手法：多賺十幾萬 - 生活 過年收親姊9千元大紅包 他打開見9張「吉親摳」臉綠爆 - 生活 從武X肺炎改口新冠肺炎為何這麼難？名醫一句話突破盲腸 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。