「草悟道」長 3.6公里，集結文化、休閒、時尚、自然等元素，近年來成為台中最吸睛的魅力據點。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

草悟道附近的「審計368新創聚落」保留老屋與木造階梯樣貌，散發著舊日簡單、純樸的時代氛圍。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

「草悟道」沿路巷弄裡還有各種異國美食、雜貨、甜點等近百家獨具個人風格小店。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

草悟廣場由全台最美市集「富地市場」進駐，集結米其林等級美食、文創小物、音樂表演等元素，讓旅客從白天逛到晚上。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

台中最綠藝盎然的都會園道「草悟道」全長 3.6公里，集結文化、休閒、時尚、自然等元素，串聯國立自然科學博物館、市民廣場、草悟廣場、審計新村、綠光計畫范特喜文創聚落、國立台灣美術館等遊憩景點，沿路巷弄裡還有各種異國美食、雜貨、甜點等近百家風格小店，近年來成為台中最吸睛的魅力據點。

台中市觀光旅遊局長林筱淇推薦旅客騎乘公共自行車iBike到草悟道，不僅能運動健身，還可以解決停車問題。首先走訪國立台灣美術館，館內藝文收藏豐富，當期特展「喜牛迎春–牛年年畫特展」透過版印年畫應景裝飾，讓遊客們能感受到迎春喜慶。

欣賞完展覽後，穿越民生路，走進「審計368新創聚落」，區內保留老屋與木造階梯樣貌，散發著舊日簡單、純樸的時代氛圍，散落其中的彩繪與裝置藝術，展現創作者的靈感巧思。每到下午，各類文創生活藝術，實用、好吃、有趣的攤位聚集，從白晝到薄暮、平日到假日都可以透過市集感受藝文工作者的創意。

再沿著中興街往前，另一個新舊並存的文創基地「范特喜文創聚落」，與一旁林立的高樓大廈，是新舊與鬧靜的對映，老房老巷在此顯得遺世獨立。這裡原是毫無生氣的廢墟，經過一群充滿理想的文創人士努力，陶藝教室、獨立書店、甜點店、咖啡館等文創小店進駐，使其充滿活力與朝氣。

逛完老屋新生的文創基地後，可以來到被稱為都市叢林中的綠洲「市民廣場」，一大片平坦的陽光草坪是個休息野餐、親子共遊或是溜毛小孩的好去處。鄰近的草悟廣場，目前由全台最美市集「富地市場」進駐，包含燈光、日式木作攤位、裝置藝術等極具設計巧思，集結米其林等級美食、文創小物、音樂表演等元素，讓旅客從白天逛到晚上。

(中時 )