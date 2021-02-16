美國前國務卿蓬佩奧日前解密「2018年印太戰略」，前國防部官員埃爾布里奇·科爾比挑出其中與台灣相關的內容，在美國《華爾街日報》撰文點評，向拜登政府喊話要求美國保衛台灣，堪稱美國鷹派的觀點。

文章稱，拜登政府正面臨著嚴峻的現實：在未來四年，中國大陸可能會試圖佔領台灣。自1950年以來，北京可能首次有理由認為，它有可行的軍事選項迫使它所認為的一個叛亂省份屈膝投降。

對美國而言，賭注巨大。為了阻止中國大陸獲取地區霸權並最終占據全球主導地位，保證台灣不落入北京之手至關重要。該島佔有舉足輕重的地理位置。如果台灣陷落，中國大陸將有能力把本國軍事力量投向整個亞洲。日本、菲律賓、東南亞和太平洋諸島都將更易遭受中國大陸軍隊的攻擊。

美國長期以來一直反對中國大陸對台灣地區的好戰態度，而且該區域的國家將把美國對這次襲擊的反應視作檢驗美國是否可靠的試金石。美國與其亞洲盟國和夥伴國的關係本已變得緊張，如果美國再放棄保衛台灣將嚴重損害美國在這些盟國和夥伴國心目中的威信。出於這些原因，最近被解密的「2018年印太戰略」特別命令五角大樓執行一項防禦戰略，保證美國有能力保衛台灣。

但是，美國能夠保衛台灣不被如此強大的中國大陸佔領嗎？中國人民解放軍以驚人的速度發展壯大。中國人民解放軍海軍已經比美國海軍擁有更多的艦船，其空軍規模已位居該地區第一，北京還自詡其擁有全世界規模最大的導彈力量。北京力爭在2020至2030年間使本國軍力達到與美國軍力並駕齊驅的水平，並在2030年超越美國。

儘管如此，答案仍是「能」。擊退解放軍的進攻絕非易事，且會付出慘重代價，美國需要做好準備，這將牽扯到改革美國和台灣的現有防禦機制。但這是可行的。

想要台灣屈服於中國大陸將比通常認為的更難。不錯，台灣距離中國沿海還不到100英里。但要迫使台灣臣服，中國大陸要麼必須入侵並佔領它，要麼封鎖或轟炸它直至其投降。如果台灣能周密而認真地部署防禦措施，尤其是民眾在目睹了北京的所作所為後能堅決抵抗中國大陸，那中國大陸執行上述任一方案都將難以取得成功。

入侵台灣是北京最乾淨俐落的選項，尤其是要搶在美國還沒來得及做出充分反應前佔領台灣，造成既成事實。在這種情況下，北京可能會賭美國人認為擊退強大的解放軍將付出沈重的代價和冒極高的風險。

但中國大陸要想成功佔領台灣，它將不得不通過海軍和空軍運送並支援一支龐大的陸軍部隊，這只陸軍部隊的規模必須大到足夠佔領並控制一個擁有2400萬人的島嶼。如果解放軍攻擊的是一個孤立無援的台灣，這可能是行得通的。

但是，如果台灣有準備充分的美軍做後援，那能否佔領就要另當別論了。想要成功跨海攻擊一個實力不俗、嚴陣以待的防禦體系將是非常困難的。

簡而言之，要擊敗中國入侵就需要美國、台灣和其它參與方削弱或摧毀足夠多的中國兩棲登陸艦和運輸機，以防止解放軍佔領該島。如果美國重視這一問題，那對於一個每年軍費開支超過7000億美元的國家而言，這並非難事。

但是美國必須緊急做好四件事。首先，部署情報、監視和偵察系統，以監視中國的機場和裝載港口，並在衝突爆發時追蹤中國的入侵部隊。第二，購買更多的遠程彈藥，特別是反艦武器，並將其部署在相關海域以及關島、日本和菲律賓等地。這將有助於美國做好準備，削弱中國大陸兩棲登陸艦隊和空中力量的首輪進攻勢頭。第三，保持強大軍力退避太平洋深處，隨時準備支援那些防禦力量。第四，組織以上三個組成部分進行例行訓練，向中國大陸軍事行動的策畫者展示他們發動攻擊不太可能取得成功。

如果中國大陸企圖通過封鎖或轟炸台灣來迫使其屈服，那美國同樣可以有效應對。特別是在有美國支援的情況下，台灣人民即使面對巨大壓力也不太可能屈服。如果台灣儲備了足夠多的食物、能源和其它必需品，那就尤其如此。一個準備充分的美國還可以組織「台北海運」行動，向台灣地區提供它所需的物資，以防止中國大陸扼殺該島的民眾。

為防止亞洲臣服於北京霸權，美國必須採取堅定果斷的行動。放棄台灣將損害華盛頓在該區域的寶貴信譽，同時又為中國大陸向海外投射力量掃除障礙。

確保美國能夠保衛台灣將耗費美國和台灣的大量精力和投資，但保衛台灣是可以做到的。而且，為了確保中國大陸沒有錯會意圖，從而造成災難性的後果，付出這一代價也很值得。

(中時 )