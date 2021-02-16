農曆年假期，許多人開著愛車返鄉，如果發現停放路邊的愛車遭砸毀，一定心疼不已。15日晚間多位東港鎮民賓士車主發現，其愛車玻璃遭砸破，氣得報警追兇，警方獲報，發現一共有18輛停放路邊的轎車受害，多數集中單一品牌為賓士車。
警方調閱監視器，鎖定現年40歲的余姓男子涉有重嫌，他騎乘失竊車輛，帶著棉質手套，持榔頭於昨日下午5時到晚上8時許在街頭隨機犯案，在看到路邊有賓士轎車，隨即持榔頭猛砸車窗玻璃，如果有人發現，嫌犯趕緊騎車逃逸，警方隨即派員前往轄內余嫌可能出沒地點追緝並順利將他逮捕到案。
余嫌到案後供稱，他認為年假期間，開賓士車主多半有錢人，車內應會擺放不少財物，才會鎖定特殊車輛砸車行竊，但奇怪的是，警方調閱監視器，發現余嫌砸車後大部分並未進入車內竊取財物，供詞矛盾，懷疑其動機不明。警方初步清查該嫌涉竊盜3件、毀損自小客車18件等案，經訊問後移送屏東地檢署偵辦，警方並建請檢方聲請預防性羈押。
更多 CTWANT 報導
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。