農曆年假期，許多人開著愛車返鄉，如果發現停放路邊的愛車遭砸毀，一定心疼不已。15日晚間多位東港鎮民賓士車主發現，其愛車玻璃遭砸破，氣得報警追兇，警方獲報，發現一共有18輛停放路邊的轎車受害，多數集中單一品牌為賓士車。

警方調閱監視器，鎖定現年40歲的余姓男子涉有重嫌，他騎乘失竊車輛，帶著棉質手套，持榔頭於昨日下午5時到晚上8時許在街頭隨機犯案，在看到路邊有賓士轎車，隨即持榔頭猛砸車窗玻璃，如果有人發現，嫌犯趕緊騎車逃逸，警方隨即派員前往轄內余嫌可能出沒地點追緝並順利將他逮捕到案。

警方調查，嫌犯認為賓士車主多為有錢人，故鎖定該車種砸車行竊，警方清查共有18輛轎車遭毀損。（圖／翻攝畫面）

東港鎮發生有歹徒隨機砸車案件，多輛賓士車15日晚間車窗遭砸破，網路上隨即PO出相關資訊，提醒民眾多加小心。（圖／翻攝東港小鎮資訊畫面）

余嫌到案後供稱，他認為年假期間，開賓士車主多半有錢人，車內應會擺放不少財物，才會鎖定特殊車輛砸車行竊，但奇怪的是，警方調閱監視器，發現余嫌砸車後大部分並未進入車內竊取財物，供詞矛盾，懷疑其動機不明。警方初步清查該嫌涉竊盜3件、毀損自小客車18件等案，經訊問後移送屏東地檢署偵辦，警方並建請檢方聲請預防性羈押。

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(中時新聞網)