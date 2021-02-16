台股2021年元月強勢上攻16238.46點，鼠年以15802.40點亮麗封關，也替金牛年討個好彩頭。根據歷史經驗，台股過去15年農曆年後開紅盤後10日、後20日、後40日與後60日的上漲機率都有8成以上，且呈現逐步走高格局。

台股鼠年封關日在台積電、聯發科帶動下，指數上漲96.18點亮麗封關，收在15802.40點。金鼠年台股大漲3683.69點，漲幅達30.4%；台積電從333元大漲至632元封關，全年大漲299元，漲幅高達89.79%，貢獻大盤估計達2546點；聯發科以950元封關，漲幅更高達126.7%。

根據CMoney統計，台股近15年在農曆春節後表現，普遍漲勝於跌。其中，開紅盤日上漲機率為67%，後10日、後20日上漲機率分別提高到80%、87%，平均漲幅也從0.1%放大為2.6%、3.2%；新春開紅盤後40日與後60日漲幅更達4.6%與6%。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，去年受疫情影響，鼠年紅盤日重挫將近6%。今年台股挾著企業首季獲利年增率可望亮眼、美國企業獲利展望看升，以及全球資金充裕等多項有利條件，台股牛年紅盤日表現不看淡。

不過，葉獻文提醒，目前全球疫情日趨嚴重，台股封關後有長達11天無法交易，牛年紅盤日表現仍須視台股春節休市期間的國際股市變化、疫情發展等狀況而定。只要休市期間國際市場維持目前正向發展軌道，預期台股紅盤日收漲機率不低。

第一金電子基金經理人張正中表示，資金行情延燒，加上美國新任總統拜登就任，台股今年1月一度攻上16238.46點，鼠年以15802.40點封關；但由於指數與年線乖離率擴大至近10年新高下，對於追逐短線的投資人，須留意短線技術指標是否過熱。

若從企業基本面、資金流向分析，張正中認為，仍有助於台股中長期表現。首先，去年因為疫情影響，導致經濟活動中斷，企業多陷入衰退壓力；今年因為基期壓低，若第2季起各國經濟活動重啟，企業獲利成長潛力大。

其次，外資法人去年賣超台股超過5000億元，金額創史上單一年度新高；考量過去未曾有過連續兩年賣超情形，預料今年回補的機率偏高，可望為台股提供資金活水。（編輯：張良知）1100216

(中央社)