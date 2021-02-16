肉燥飯.滷肉飯.爌肉飯都一樣? 外國人快被搞瘋

肚子餓想來一碗滷肉飯卻發現送上的是爌肉飯該怎麼辦？來自法國的YouTuber路易搬到高雄後才發現原來南北文化大不同！光是滷肉飯的名稱就有三種，讓異鄉遊子的他直呼：「差點把我搞瘋了！」

喜歡台灣的路易時常在頻道上分享一些台灣的小吃跟旅遊景點，前陣子才剛搬到高雄，卻已經深刻的感受到南北文化衝擊，他表示，沒想到台灣雖然小小的，但有些習慣真的不一樣，光是一碗滷肉飯就讓他頭昏腦脹，所以路易統計出了幾點來作討論，展開了台灣南北戰！

南部的半糖就是北部的全糖

其中飲料甜度跟滷肉飯引發不少網友熱烈討論，南部人的口味普遍偏甜，甜到讓人崩潰！影片中的半糖幾乎就是北部的全糖，整包的糖倒入茶中，讓路易驚訝到瞳孔放大苦笑說「不會太多了嗎？」，再來滷肉飯的爭議可大了，在北部有分滷肉飯和爌肉飯，但來到南部卻是分為肉燥飯和滷肉飯，讓路易不禁懷疑自己一直以來都叫錯了嗎？但南部也有一些溫馨的地方，像是在問路的時候，直接二話不說載你到目的地，立刻展現出台灣人的人情味。

對此網友紛紛表示贊同，認為路易歸納的很精準，「看到南部半糖笑死」、「這個影片好真實」、「南部人真的很怕冷」甚至還有網友認真分析滷肉飯、肉燥飯、爌肉飯的樣子，「肉燥飯我印象中肥肉較少，滷肉飯帶較多肥肉，爌肉飯是大塊三層肉」。

外國人問路被台灣人直接載走，直呼好有人情味

(中時新聞網)