2019年澳網女單冠軍大坂直美再度晉級到這項大賽女單4強。（美聯社）

（10:55更新，補充最後賽果）2021澳洲網球公開賽今天拉沃球場的第一場比賽，是台灣好手謝淑薇和日本球星大坂直美的對抗，大坂直美除了自己的發球局相當強勢，一發致勝率百分之百，也把握機會在謝淑薇的發球局四度破發，此役狀況不如前四場的小薇，最終2比6、2比6飲恨，但來到澳網女單8強，謝淑薇仍創網球四大賽台灣女單紀錄。

雙方過去5度交手雖然大坂直美只輸過一次，不過謝淑薇的難纏讓她印象深刻，開玩笑說不是很期待對上小薇，而謝淑薇認為對上這位大會第3種子、2019年澳網球后，自己本來就是比較不被看好的一方，她沒什麼好怕的，就是打好自己的球，看看比賽會如何發展。

不過這場比賽大坂直美狀況相當不錯，尤其是自己的發球局掌握度相當高，她靠著強勢的一發讓謝淑薇難以突破，全場大坂擊出7記愛司球，僅出現3個破發點且全部救下，反觀發球速度比較慢的謝淑薇，全場出現12個破發點只救下3個，並四度被破發，其中第二盤謝淑薇最後一個發球局，被大坂直美逼出了3個破發點兼賽末點，小薇雖然努力反抗，很可惜無法將戰線延長至第三盤。

這場比賽歷時66分鐘，順利晉級4強後，大坂直美將和美國名將小威廉絲（Serena Williams）、羅馬尼亞哈麗普（Simona Halep）之間的勝方爭奪女單決賽門票。

(中時 )