加拿大15日開啟了一項由58個國家參與的倡議，要求一些國家停止任意拘押外國公民作為外交籌碼的做法，劍指中國。中國駐加拿大使館發言人回批「加方賊喊捉賊行徑是何等的虛偽和卑鄙」。

在加拿大牽頭下，美國、英國等58個國家2月15日發表《反對在國與國關係中任意拘押宣言》（the Declaration Against Arbitrary Detention in State-to-State Relations），反對一些國家搞人質外交，將拘押外國公民當作外交籌碼。

這份宣言譴責那些被加拿大外長馬克·加諾(Marc Garneau)稱為不可接受的行為做法。

加諾表示，這一聲明不針對任何國家。簽署宣言的目的只是為了向那些拘留外國人的國家以及有可能實施這種做法的國家施加更多的外交壓力。

中國駐加拿大使館在官網發布「答記者問」，內容指出，「有記者問：2月15日，加拿大同一些國家發表反對『任意拘押』宣言。『人權觀察』執行主任在宣言啟動儀式上發言時表示中方對加公民康明凱、邁克爾實施『任意拘押』。請問你對此有何評論？」

中國駐加拿大發言人回應，加拿大拉攏一些國家發表所謂反對「任意拘押」宣言，並刻意安排有關人員在宣言啟動儀式上誣稱中方任意拘押加公民康明凱、邁克爾，這完全是混淆是非、別有用心。中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已向加方提出嚴正交涉。

中國駐加拿大發言人說，眾所周知，孟晚舟事件是一起徹頭徹尾的政治事件。加方在孟女士未違反任何加法律的情況下將其拘押已逾兩年之久，這才是不折不扣的任意拘押。

中國駐加拿大發言人稱，加方一方面標榜自己「堅持法治」、「反對任意拘押」，另一方面卻充當美方幫兇任意拘押中國公民，企圖把孟晚舟用作美方打壓中國企業的籌碼，這種賊喊捉賊的行徑是何等的虛偽和卑鄙。

中國駐加拿大發言人又指，加方企圖搞「麥克風外交」、在國際上拉幫結夥向中方施壓完全是徒勞的，只能是死路一條。中方再次敦促加方認真反省錯誤，立即釋放孟晚舟女士並確保她平安回到中國，停止以任何方式為中加關係製造新的障礙。

(旺報 )