今是春節連假最後一天，根據新北市觀旅局資料指出，林口竹林山觀音寺一早湧入大量遊客，目前停車場車位滿額，觀旅局啟動一進一出的第一階段車輛管制，提醒準備出遊的民眾注意；其餘風景區尚未傳出滿額狀況。

新北市觀旅局首創「人潮儀表板」管控旅遊熱點人潮狀況，整合風景區、公園、步道、老街等處出遊人潮，隨時向遊客提出預警，最新消息可在新北市觀光旅遊網、新北旅客粉絲專頁、我的新北市粉絲專頁同步更新。

(中時 )