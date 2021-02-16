春節連假最後一天 林口觀音寺車位滿額啟動管制 10:452021/02/16 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 林口竹林山觀音寺一早湧入大量遊客，目前停車場車位滿額，觀旅局啟動一進一出的第一階段車輛管制。（新北市觀旅局提供／許哲瑗新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今是春節連假最後一天，根據新北市觀旅局資料指出，林口竹林山觀音寺一早湧入大量遊客，目前停車場車位滿額，觀旅局啟動一進一出的第一階段車輛管制，提醒準備出遊的民眾注意；其餘風景區尚未傳出滿額狀況。 新北市觀旅局首創「人潮儀表板」管控旅遊熱點人潮狀況，整合風景區、公園、步道、老街等處出遊人潮，隨時向遊客提出預警，最新消息可在新北市觀光旅遊網、新北旅客粉絲專頁、我的新北市粉絲專頁同步更新。 苗栗豔陽天 大湖湧入大批採莓泡湯人車潮 開工紅包一定要留著 命理師曝2招小錢滾出大錢 (中時 ) #滿額 #出遊 #春節連假 #最後一天 #車位 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 酒店實名沒人來 3成小姐變傳播 04:102021/02/16 社會新聞 開工紅包別亂花 美女命理師曝：3種水果也別拜 00:212021/02/16 生活 初五是新年聚財關鍵日 民間用這方法趕跑窮鬼 06:302021/02/16 運勢 連假最後一天 蘇花路廊北返車潮預估午後湧現 11:132021/02/16 生活 連假最後一天 蔡英文籲：一起維持辛苦的防疫成果 10:332021/02/16 政治 只記初三卻忘記214 人夫悽慘下場眾人笑翻：忘安太座初四了 08:552021/02/16 社會 收假日 國道5號北上段車流恐塞爆 04:102021/02/16 焦點要聞 年節詐騙暴增 兩大部會盯上 04:102021/02/16 財經焦點 初五收假日 午後國道將湧入北返車潮 10:332021/02/16 生活 台東往返屏東主幹道 初四湧現返工車潮 16:292021/02/15 生活 金門航空站春運不如往年 今估約送走6300人次 18:572021/02/15 生活 生活熱門新聞 開工日狂暴式降溫 專家：這3天急凍下探8度 - 生活 台積電男年收200萬 約女店員失敗！打槍關鍵曝 - 生活 從武X肺炎改口新冠肺炎為何這麼難？名醫一句話突破盲腸 - 生活 過年收親姊9千元大紅包 他打開見9張「吉親摳」臉綠爆 - 生活 刮刮樂沒中別丟 知情人曝彩券行手法：多賺十幾萬 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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