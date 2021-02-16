年假最後一天，許多民眾已陸續北返，新北市交通局預估今日下午會再湧現最後一波近郊出遊潮，新北市長侯友宜16日表示，包括國五、中和、土城與三重交流道在下午都會湧現車潮，提醒新北市民走替代道路，今日天氣晴出遊人潮預料將增加，提醒民眾隨時注意各大風景區人潮儀表板警示。

侯友宜今上午視察新北交控中心指出，從初四國五、台64、台65的壅塞情形，可知許多民眾已陸續從南部北返，今天是年假最後一天，預料下午將會再出現一波近郊的出遊潮，今上午國五已經開始出現堵塞，慢慢到下午會越來越嚴重，呼籲民眾最好避開尖峰時段並走替代道路。

侯友宜也說，其中中和、土城與三重交流道等往市區的匝道口，目前跟平常一樣稍微有點塞，下午民眾開始出遊後，就會開始堵塞。

侯友宜說，新北市初四包括中和烘爐地、淡水八里左岸、淡水金色水岸與九份水湳洞、金瓜石一帶，都已實施第一階段管制，還有部分實施到第二階段，今日下午預計 還會出現大量人潮，提醒民眾注意人潮儀表板，同時也要做好防疫，讓年假最後一天平安、交通順創。

侯友宜表示，今日所有交警、交通志工與公所也都做好萬全準備，市府也成立交通應變中心隨時監控， 要讓最後一天假期平安度過。

(中時 )