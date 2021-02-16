汎德永業（2247）自結1月合併營收43.2億元，年增59.95％，創同期新高。汎德永業表示，1月BMW熱門款X系列休旅車，包括X1、X3、X4、X5、X6等，銷售繳出亮眼成績，重磅新車BMW全新5系列以及保時捷（Porsche）首款純電動車Taycan持續交車，帶動1月營收大幅成長。

汎德永業指出，保時捷Taycan自發表後銷售十分火熱，緊接著推出全新的Taycan入門車型，因其訂價十分具市場競爭力，自正式發表以來詢問度及試乘人潮居高不下，目前預收單亦相當踴躍，預期第二季可正式抵台開始交車，為上半年汎德永業業績注入成長動能。

汎德永業表示，由於各國對於環保法規的要求逐年提高，預期符合新世代環保需求的電動車勢必將逐漸成為汽車產業的主流，而根據BMW原廠消息，電動車新世代車款iX有機會在今年下半年上市，其擁有更出色的純電行駛里程與性能，駕駛輔助功能也更加提升，將有助於BMW全力搶攻電動車市場。

汎德永業表旗下經銷品牌BMW與Porsche近期發表多款新車，BMW推出120i Edition M、220i Gran Coupe Edition M，及全新世代4系列雙門跑車；保時捷則發表Panamera全新系列改款，新車銷售動能將可延續。

此外，汎德永業指出，維修保養業務則維持穩健成長情況，公司看好維修保養業務的未來成長性，持續增設結合銷售與售後服務廠的據點，預計於明年下半年開幕的台中4S保時捷多功能展示中心，已於2月8日進行動土典禮，未來展間將提供新車展示、售後維修等全方位服務，且其基地坐落於台中市南區緊鄰雙鐵共構，交通便利，預期將能一步提高公司的業績表現。

(工商 )