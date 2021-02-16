歐盟推動綠色新政，激勵歐洲各國政府和能源集團投入再生能源，專家估計未來10年累計的投資金額可達1兆歐元。

德國「商報」（Handelsblatt）委託管理諮詢公司科爾尼（Kearney）研究指出，歐盟成員國為實施「綠色新政」（Green Deal），將全面推動能源轉型，立法促成能源、建築和交通部門少用化石能源，改用再生能源。

此外，由於風力和太陽能的發電成本大幅降低，原本經營石油和天然氣的能源集團也開始意識到再生能源的重要性，低利率環境並有助於綠電吸引金融機構投資。

研究指出，繼2020年的600億歐元後，歐洲對再生能源的投資在2022年將成長到900億歐元；到了2030年，義大利國家電力公司（Enel）、英國石油公司（BP）、西班牙伊維爾德羅拉（Iberdrola）、丹麥沃旭（(０)rsted）、荷蘭皇家殼牌（Shell）、法國道達爾（Total）、德國萊茵集團（RWE）等歐洲能源巨擘對再生能源的累計投資金額將達6500億歐元。

科爾尼的專家史特德（Andreas Stender）強調，這只是保守的估計，如果再生能源成本降得夠快，早日進入市場機制，無需政府補貼，未來10年的總投資金額可達1兆歐元（約合新台幣34兆元）。

法蘭克福金融管理學院（Frankfurt School of Finance）能源專家莫斯勒納（Ulf Moslener）分析說，歐洲各國訂下雄心勃勃的減碳目標，能源集團為配合政策調整策略，「能源業正發生結構性的變化」。

能源轉型不僅是發電改用再生能源的過程，德國萊茵集團董事克勒伯（Markus Krebber）指出，交通和暖氣也將走向電力化，綠電逐漸取代化石能源成為電力的主要來源，工業生產並將利用再生能源製造的綠色氫能。

克勒伯說，歐盟去年將2030年的減碳目標提高到55%，進一步刺激對綠電的需求。萊茵集團未來2年計畫在歐美和亞洲投資50億歐元，建設風力、太陽能、儲能設備，「在亞洲，我們尤其看好日本、台灣和韓國的離岸風力潛力」。

綠色新政是歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）2019年底上任時所提出，目的是透過能源科技和循環經濟的投資為歐盟經濟創造新動能，並在2050年前實現零碳排。

(中央社)