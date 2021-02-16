國民黨主席改選，各路人馬爭出頭，前新北市長朱立倫 15日在臉書貼文麻將照，牌面「只欠東風」引發各界熱議。新北市長侯友宜16日被問到此事表示，很抱歉他沒有看朱市長臉書，不了解貼文內容，沒有辦法評論。

朱立倫15晚間在臉書貼文指出，今日迎財神，諸事大吉，過年期間，家家戶戶團聚打打麻將，並要大家幫忙看看，「我聽哪一支胡牌！」，引發網友熱議是「萬事俱備，只欠東風」、「丞相起風了」，還要朱立倫衝一點，不要被「攔胡」。

(中時 )