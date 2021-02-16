網紅愛莉莎莎日前拍片實測「喝橄欖油排膽結石」民俗療法，遭台大兒科醫師蒼藍鴿打臉，引發爭議及討論，近日網上也傳出許多釣魚連結，標題與縮圖都寫著蒼藍鴿要向愛莉莎莎道歉，點進去卻是與此無關的「統神端火鍋」影片，讓人看了滿頭問號，且光2天就有40萬人上當點入。

近日網紅愛莉莎莎與蒼藍鴿的事件鬧得沸沸揚揚，網上瘋傳藍鴿道歉影片，點開卻是與之無關得「統神端火鍋滑倒」影片，讓人看了一頭霧水。（圖／翻攝自臉書）

網紅「四叉貓」劉宇日前在臉書上分享，這幾天網路上出現一些詐騙影片連結，標題和縮圖都寫著蒼藍鴿要向愛莉莎莎道歉，但點進去之後，卻連結到「統神端火鍋」的影片，與標題和顯示的圖片完全不符。

劉宇表示，查看統計網站的數據發現，光是13日與14這兩天，每天都有近20萬的觀看次數。相當於每天20萬人受騙點擊觀看，兩天下來共有40萬人上當。

網紅四叉貓劉宇分享統計數據，指出「統神端火鍋」影片的觀看數近日突然竄升，因為被當作蒼藍鴿道歉的釣魚連結。（圖／翻攝自四叉貓劉宇臉書）

據了解「統神端火鍋」的影片，其實是去年的舊影片，影片中一名廚房人員獨自端著巨大的湯鍋，準備將其放到爐台上，卻不小心滑倒，將整鍋湯灑光。由於影片中的人與實況主「統神」張嘉航體型相似，網友上傳後又以「統神面臨財務危機 被迫兼差打工 辛酸畫面流出」作標題，讓不少人誤以為是統神在打工。

後來，網紅HowHow找來實況主統神與哥哥國動拍影片時，也成功釣到統神看該影片，而統神也坦言開實況的時候，也曾被粉絲釣魚，數次點入該網址觀看，對此，他感到相當無奈，也強調影片中的人，雖然看起來很像他，但絕不是本人。

而「統神端火鍋」的影片自2020年8月4日上傳至今，累計觀看次數高達316萬9738次，相當驚人。

統神面臨財務危機，被迫兼差打工，辛酸畫面流出。（圖／翻攝自Youtube）

(中時新聞網)