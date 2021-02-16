日本知名連鎖拉麵店千金橋本萌花，因為想一圓明星夢，獨自到東京發展，更兼職當Uber Eats外送員，因為高顏值和火辣身材，加上社長千金身分，讓她很快就走紅，近日，她替雜誌拍攝寫真，超兇猛好身材讓人驚艷不已。

橋本萌花近日替雜誌擔任封面女郎和拍攝性感寫真，只見她換上多套性感造型，有穿深V高衩連身衣，還有脫到只剩比基尼，豐滿上圍快炸出外，轉身渾圓美尻全看光，火辣指數破表。

橋本萌花替雜誌拍攝性感寫真。(圖／翻攝自IG)

橋本萌花好身材全洩。(圖／翻攝自東網)

網友大讚她性感又可愛，「這個身材我喜歡」、「不合理，怎麼又辣又可愛」、「身材也太好了吧」。身高173公分的橋本萌花，擁有甜美外型和前凸後翹超兇猛身材，之前登上雜誌封面，更以「社長的女兒」稱號闖蕩演藝圈，讓她瞬間爆紅，因為有上進心加上甜美笑顏，不少網友都被她迷倒。

橋本萌花靠自己打拚闖蕩演藝圈。(圖／翻攝自東網)

22歲的橋本萌花雖然家世顯赫，但她在母親嚴格紀律教導下，「想要成功就必須靠自己的努力去做」，所以她雖然身為富二代卻不靠爸，隻身前往東京打拚，就是想一圓明星夢，不但沒跟家裡拿生活費，更兼職當外送員賺外快，被譽為最美外送員。

(中時新聞網)