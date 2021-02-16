農曆春節即將結束，有些店家會選在今(16)日開工，也就是大年初五，又稱為「破五」，表示從初一至初四的禁忌將破除，且該天隔開了春節假期，因此也被稱做「隔開」，商家為了祈求新的一年生意興隆，便會進行拜拜祭財神、送窮，不過占卜專家「清水孟國際小孟老師」表示，初五有5個生肖不宜開工拜拜，否則會沖煞。

初四與初五不宜開工拜拜的生肖，小心沖煞： 文/清水孟國際塔羅小孟老師。 以下生肖有煞氣容易拜完之後身體不適或財運下滑，建議找人幫忙祭拜，或選擇不沖煞時辰來開工拜拜。 初四： 屬豬：(正沖癸亥) 早上9：00-10：59不宜開工拜拜。 鼠 ... 由小孟老師星座塔羅牌之清水孟發佈於 2021年2月14日 星期日

清水孟國際小孟老師日前在臉書提醒，初五有5個生肖不宜開工拜拜，甚至要慎選時辰，因為該時段他們的身上恐帶有煞氣，因此容易拜完後，身體可能會出現不適的狀況，甚至還有財運下滑的跡象，建議找其他人幫忙進行開工拜拜，或選擇不沖煞的時辰再祭拜，以免影響一整年的運勢。

1.生肖牛：

一整天不宜。

2.生肖豬：(正沖乙亥)

早上9：00-10：59，不宜開工拜拜。

3.生肖鼠：(正沖丙子)

中午11：00-12：59，不宜開工拜拜。

4.生肖虎：(正沖戊寅)

15：00-16：59，不宜開工拜拜。

5.生肖兔：(正沖己卯)

17：00-18：59，不宜開工拜拜。

初五不只要「送窮、祭財神」，還得打掃房屋，因為在傳統說法中，大年初五前一般不打掃，因為隨意動掃帚，可能會將好運氣掃掉，因此到初五時，可將垃圾掃至某一個角落，並放炮竹趕跑窮鬼，不僅如此，還有「捏小人嘴」吃餃子的民間習俗，意味能免除讒言之禍。

(中時新聞網)