農曆春節即將結束，有些店家會選在今(16)日開工，也就是大年初五，又稱為「破五」，表示從初一至初四的禁忌將破除，且該天隔開了春節假期，因此也被稱做「隔開」，商家為了祈求新的一年生意興隆，便會進行拜拜祭財神、送窮，不過占卜專家「清水孟國際小孟老師」表示，初五有5個生肖不宜開工拜拜，否則會沖煞。
清水孟國際小孟老師日前在臉書提醒，初五有5個生肖不宜開工拜拜，甚至要慎選時辰，因為該時段他們的身上恐帶有煞氣，因此容易拜完後，身體可能會出現不適的狀況，甚至還有財運下滑的跡象，建議找其他人幫忙進行開工拜拜，或選擇不沖煞的時辰再祭拜，以免影響一整年的運勢。
1.生肖牛：
一整天不宜。
2.生肖豬：(正沖乙亥)
早上9：00-10：59，不宜開工拜拜。
3.生肖鼠：(正沖丙子)
中午11：00-12：59，不宜開工拜拜。
4.生肖虎：(正沖戊寅)
15：00-16：59，不宜開工拜拜。
5.生肖兔：(正沖己卯)
17：00-18：59，不宜開工拜拜。
初五不只要「送窮、祭財神」，還得打掃房屋，因為在傳統說法中，大年初五前一般不打掃，因為隨意動掃帚，可能會將好運氣掃掉，因此到初五時，可將垃圾掃至某一個角落，並放炮竹趕跑窮鬼，不僅如此，還有「捏小人嘴」吃餃子的民間習俗，意味能免除讒言之禍。
(中時新聞網)
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