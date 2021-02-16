台中慈濟醫院初四開始正常作業，大門出入嚴守防疫管制。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

台中慈濟醫院大年初五舉行團拜，院長簡守信期許大家在牛年勤耕福田，茹素弭疫災。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

台中慈濟醫院大年初五舉行團拜，120多位醫護嚴守防疫距離，戒慎氣氛中虔誠合十祈禱互相祝福。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

台中慈濟醫院舉行團拜後，院長簡守信與副院長許權振致贈同仁新春祝福。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

台中慈濟醫院大年初五舉行新春團拜，醫護戴口罩、保持室內防疫距離，雙手合十互相祝福，而大門維持出入防疫管制，顯示醫院日常。院方統計，除夕到初四急診就醫逼近千人，比去年春節下降，急診主任李冠儀分析，是防疫奏功，上呼吸道感染病人變少，反倒是病毒性腸胃炎成為大宗。

李冠儀認為，大眾遵守防疫規定都會戴口罩出門是最好的習慣，他提醒大家，即將回到工作崗位，鑑於病毒性腸胃炎病例仍多，務必謹記「病從口入」的觀念，日常生活都一定要記得「勤洗手」，而且最好是採用濕洗手，才能徹底清潔，避免交互感染。

台中慈濟醫院已於年初四恢復正常作業，簡守信院長在團拜中，提醒醫護團隊除了用心對待周遭環境、照顧病人，更期許大家在牛年勤耕福田，茹素弭疫災，虔心入法華。超過120位醫護同仁齊集大廳團拜，嚴守防疫距離，戒慎氣氛中，仍合十祝福，臉上充滿笑意。

簡守信期許醫院同仁用「完整的愛」茹素護生、愛大地。他以「一日之計在於晨，一年之計在於春，一生之計在於勤」勉勵團隊，更加上一句「一院之計在於慈」，期望醫院同仁以「慈」傳達關懷和愛給病人，用慈悲心對待周遭環境，用慈悲的心填滿人間的溫情。

(中時 )