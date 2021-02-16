是故意還是無心？在桃園中壢經營吐司店的廖姓店長，昨在臉書社團「內壢大小事」發文，斥身穿紅衣的阿姨，無視店外紙箱寫著店名、裏頭裝滿盒菜，左看右看後竟整箱拿走，讓他憤而發文並要求阿姨2天內登門道歉，否則將報案走法律途徑。

廖姓店長昨PO出監視器畫面，文內寫著，大年初四上午9時許，紅衣阿姨牽著腳踏車行經興仁路一段時，在他的店外左顧右盼，看見放在門口的紙箱，明明上頭寫著店名，裏頭還裝著新鮮蔬菜，卻當作無主物直接拿走，讓當天預訂素食的顧客全都無法順利得到餐點，氣得他要求阿姨2天內登門道歉，否則只好報案走法律程序。

廖姓店長透露，這並非該店首次被偷，但因無法辨識是否為同人所為，因此未果斷報警，只是希望阿姨能知錯道歉，否則竊盜是公訴罪，報案後無法撤銷，但不少網友認為，應該直接報警，否則對方恐一錯再錯。

中壢警方表示，目前尚未接獲廖男報案，但就影片內容來看，該名女子未經店家同意，將店家放置在店門口外蔬菜拿走一舉已觸法，警方受理報案後將依據監視器畫面通知當事人到所說明、依法偵辦，呼籲民眾勿因一時貪念而觸法，警方將依法究辦、絕不寬貸。

(中時 )