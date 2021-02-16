金馬影帝徐崢的演員妻子陶虹，近日遭陸網友爆料，稱她在三亞看到陶虹發生車禍，但是第二天發現脖子不能動，半邊身體都腫了，網友還稱最後陶虹在徐崢和徐崢媽媽的陪同下就醫，傳聞越演越烈，而陶虹則是在15日深夜曬出纖細玉手照，疑似在為車禍傳聞報平安，不過她卻只曬出手，讓網友更好奇傳聞的真假。

許多民眾會趁著春節期間，和家人、親友一起外出渡假，不過陸網卻有網友爆料，稱在三亞遇到陶虹發生車禍「當時感覺骨頭沒斷就讓司機走了」，但是第二天起床後卻發現脖子不能動，半邊身體都腫了，陶虹最後在徐崢、徐崢媽媽和孩子的陪同下，到醫院去針灸治療。

小陶虹微博全文。（圖／取材自小陶虹微博）

傳聞在網上越演越烈，陶虹則是在15日深夜曬出纖細玉手照，並寫下：「我的小紅花」，疑似是撇清車禍傳聞，不過陶虹卻只曬出手，讓網友更加好奇留言問：「出車禍了？沒事吧」、「什麼情況？平安否？」、「姐姐還好嗎」，還有人意有所指寫下：「姐姐一定要好好的啊！2021年我只願你健康平安」、「姐姐照顧好自己」、「姐姐一定要好好的 好好的」，面對網友關心，截至發稿前，陶虹則是沒有再回應。

不過，陶虹也現身工作室微博，留言向網友喊話：「半夜起來發現這麼多還沒睡的，是缺少了什麼嗎？送你一剁小紅花，快去睡覺覺吧！晚安」，撇清車禍疑雲。

(中時新聞網)