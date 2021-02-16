檢察總長江惠民上任後，少了過去特偵組帶來的目光，在曝光度上遠不如前幾任總長，但在浩鼎案、立委涉收賄案中，江惠民扮演龍頭角色做出關鍵決定，成為檢察官最大後盾。

台灣大學法律系畢業的江惠民，司法官訓練所18期結業，歷任苗栗、台中、高雄等地檢署檢察長，也曾任法務部常務次長，在台中高分檢檢察長任內，破天荒為死囚鄭性澤聲請再審，促成鄭性澤無罪確定。

江惠民於民國107年間獲總統蔡英文提名為最高檢察署檢察總長，經立院同意後，同年5月8日上任，成為第11任檢察總長。

上任迄今2年9個月，江惠民坦言壓力大，因為當基層檢察官面臨重大抉擇無法決定時，他就必須啟動檢察一體的指揮權，替檢察官分析問題，做出最後的決定，扛下最後的責任。

他舉例，前中央研究院院長翁啟惠被控涉收受台灣浩鼎生技董事長張念慈賄賂，一審判決無罪，當時檢方針對是否上訴議論紛紛，他即主動邀集一、二審檢察官討論，做出不上訴的決定。

此外，台北地檢署去年針對立委涉嫌收賄案發動搜索、約談行動，行前因事關重大，北檢也找上江惠民討論案情，確認了偵查步驟與方法。

江惠民認為，在證據不足、構成要件不明的情況下，檢察官任意發動偵查，恐對企業、高階公務員、民眾造成無可彌補的傷害，他的責任就是發揮指揮監督、檢察一體的職權，要求檢察官務必縝密蒐證、審慎執行，由他來負責。

江惠民說，他樂於當檢察官的後盾，並透過最高檢訴訟組的法律研究，引領第一線衝鋒陷陣的檢察官正確法律見解，同時鼓勵檢察官勇於面對冤錯案。

他指出，全世界沒有國家敢說自己的判決沒有冤錯，畢竟用有限證據認定過去的事實很不容易，但面對冤錯案，應該找出原因不再犯，才是健康的態度；他已拜訪平冤協會，汲取協會錯案挖掘與救援的經驗，希望彼此能攤開來討論，為冤錯案尋找救援方式。（編輯：李亨山）1100216

(中央社)